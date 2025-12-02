संचार साथी ऐप के ये 5 फीचर्स समझ लें, मोबाइल पर एक क्लिक से पकड़े जाएंगे साइबर अपराधी

Sanchar Saathi App: अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, आपको कोई फ्रॉड कॉल करता है या व्हाट्सअप के जरिए डिजिटल अरेस्‍ट करने की कोशिश करता है या आपके नाम से कोई और फोन कनेक्शन लेकर बैठा है या फिर आपका फोन गुम हो गया है और आपको इसे ब्लॉक करना है... अब ये सारी समस्याएं आपके मोबाइल फोन में रहने वाले संचार साथी ऐप के जरिए सिर्फ एक क्लिक से हाल हो जाएंगी. संचार साथी ऐप के जरिए आप फ्रॉड करने वाले इंटरनेशनल कॉल तक को ट्रैक करवा सकते हैं. सरकार ने सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिये हैं कि वो सभी नए मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप इंस्‍टाल करे.

1- चक्षु के जरिए फ्रॉड कॉल की रिपोर्ट

संचार साथी ऐप का पहला विकल्प चक्षु है. इसके जरिए रियल टाइम में आप फ्रॉड करने वाले नंबर की रिपोर्ट कर सकते हैं. यहां तक डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में आप वीडियो या फोटो डाउनलोड करके भेज सकते हैं. तुरंत ऐसे नंबर को ब्लॉक किया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी.

2- गायब हैंडसेट को करवा सकते हैं ब्लॉक

कई बार देखा गया है कि फोन चोरी हो जाता है और उसे दूसरे लोग इस्तेमाल करके क्राइम करते हैं. इस ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर देकर ब्लॉक करवा सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं. फोन मिल जाने पर अनलॉक भी कर सकते हैं.

3- अपने मोबाइल कनेक्शन की जानकारी

इस एप में अपने मोबाइल नंबर को डालने पर कनेक्शन किसके नाम पर है, ये आप जान सकते हैं. कई बार देखा गया है कि आपकी जानकारी के आधार पर कोई दूसरा कनेक्शन आपके नाम से ले रखा होता है और आपको उसकी जानकारी नहीं होती है.

4- अपने इस्तेमाल हो रहे मोबाइल फोन की जानकारी

कई बार लोग सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदते हैं, जबकि उसका उसका इस्तेमाल पहले हो चुका होता है. ऐसे में मोबाइल हैंडसेट ये जानकारी देता है कि पहले किसके पास था कौन चला रहा था.

5- इंटरनेशनल कॉल की जानकारी

किसी दूसरे देश से साइबर क्राइम के लिए आजकल कई बार फोन आते हैं. आप इस कॉल की जानकारी तुरंत संचार साथी एप में कर सकते हैं और रियल टाइम में उसे ब्लॉक किया जा सकता है इस तरह की कई सुविधाएं ये संचार साथी एप दे सकता है अगर आपके फोन में ये एप नहीं है तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

निजता का उल्लंघन नहीं

संचार साथी ऐप खोलते ही अगर आप इसके प्राइवेसी की पॉलिसी पर जाते हैं, तो ये जानकारी देता है कि ये केवल डाटा लेता है, उसे स्टोर नहीं करता है. साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे बताते हैं कि इस ऐप को खोलने पर पता चलता है कि ये डाटा किसी तीसरी पार्टी के साथ शेयर नहीं करता है. इसमें साफ लिखा गया है कि ये डाटा स्टोर नहीं करता है यानि इस ऐप से कोई निजता का उल्लंघन नहीं है, जबकि कई सारे मोबाइल ऐप पहले से ही आपके मोबाइल में रहते हैं, जो आपके कई डाटा को स्टोर करते हैं.

पहले ट्रैक क्‍यों नहीं हो पाते थे फ्रॉड

अब तक फोन नंबर होने के बावजूद फ्रॉड करने वाले लोगों को पुलिस ट्रैक नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब तक लोकेशन केवल पता चलती थी. जब तक पुलिस जाती वो निकल चुका होता था. लेकिन अब IMEI नंबर के होने और हैंडसेट की जानकारी होने के चलते अब मोबाइल जल्दी रिकवर हो जाते हैं. अब हर मोबाइल नंबर किसके नाम से कनेक्शन है, मोबाइल का IMEI नंबर होने से ट्रैक करना आसान है. पहले मोबाइल फोन का कनेक्शन दूसरे के नाम पर उसका उपयोग कोई तीसरा कर रहा होता था. इसलिए दिक्‍कत होती थी. सरकार अब तक सात लाख से ज़्यादा फोन को बरामद कर चुकी है.