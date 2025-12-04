Sanchar Saathi App कैसे करें डाउनलोड? जानें फोन चोरी, फेक कॉल और फ्रॉड से बचने का सबसे आसान तरीका

आज के समय में फोन चोरी, फेक कॉल, और फ्रॉड मैसेज सबसे बड़ी टेंशन बन चुके हैं. कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि असली खतरा कब और कैसे आ जाता है. इसी परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने Sanchar Saathi ऐप बनाया है. यह एक ऐसा मोबाइल सिक्योरिटी टूल है जिसकी मदद से आप अपने फोन की सुरक्षा खुद अपने हाथों में ले सकते हैं.

यह ऐप आपके फोन का सिक्योरिटी गार्ड है.खास बात यह है कि पिछले 24 घंटे में ही इस ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इसलिए यह खबर आम लोगों के लिए और भी जरूरी हो जाती है.

सरकार ने बदला फैसला, ऐप प्री-इंस्टॉल करना अब जरूरी नहीं

केंद्र सरकार ने नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का जो आदेश दिया था, उसे वापस ले लिया है. सरकार का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लोगों ने खुद इस ऐप को बहुत तेजी से डाउनलोड करना शुरू कर दिया. अब अगर आप चाहें तो यह ऐप फोन में रख सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो हटा भी सकते हैं. किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं है.

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक, ऐप ऑप्शनल है और इसमें न तो कॉल मॉनिटरिंग होती है और न ही किसी तरह की जासूसी.

ऐप की बढ़ती लोकप्रियता: लाखों लोग कर रहे हैं इस्तेमाल

सरकार के मुताबिक, संचार साथी पोर्टल के अब तक करीब 20 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं, जबकि ऐप के डेढ़ करोड़ से ज्यादा डाउनलोड दर्ज किए गए हैं. इस ऐप की मदद से सरकार ने अब तक 1.75 करोड़ फेक मोबाइल कनेक्शन बंद किए हैं और 30 लाख चोरी हुए फोन की शिकायतें इसमें दर्ज हुई हैं. इनमें से 7.5 लाख फोन वापस मिल चुके हैं, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है.

संचार साथी ऐप आपके लिए क्यों जरूरी है?

अगर आपका फोन नया है या आप पुराना फोन भी इस्तेमाल करते हैं, संचार साथी आपकी मोबाइल पहचान को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करता है. कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, या चोरी हुए फोन का इस्तेमाल कोई और कर रहा है. यह ऐप इन सभी समस्याओं से आपको बचाने में मदद करता है.

ऐप कहां से डाउनलोड करें?

संचार साथी ऐप Google Play Store (Android) और Apple App Store (iPhone) दोनों पर उपलब्ध है.अगर आपके फोन में यह पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो बस स्टोर खोलें, Sanchar Saathi सर्च करें और इंस्टॉल कर लें.

कैसे करें इंस्टॉल और रजिस्टर

ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. आपके नंबर पर एक OTP आएगा. OTP डालते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और ऐप की सभी सुविधाएं खुल जाएंगी.

ऐप में क्या-क्या कर सकते हैं

संचार साथी ऐप फोन और मोबाइल कनेक्शन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं देता है, जैसे:

KYM (Know Your Mobile):

आप किसी भी फोन का IMEI डालकर देख सकते हैं कि फोन असली है, चोरी का है या ब्लैकलिस्ट में है.यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो सेकंड हैंड फोन खरीदते हैं.

आपके नाम पर कितने नंबर हैं?

इस फीचर में आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कौन-कौन से मोबाइल नंबर चल रहे हैं. अगर कोई गलत नंबर दिखे तो तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं.

चोरी या खोया हुआ फोन ब्लॉक करना

अगर फोन चोरी हो जाए या कहीं खो जाए तो आप ऐप के जरिए उसे सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर सकते हैं ताकि कोई गलत इस्तेमाल न कर सके.

फ्रॉड कॉल और मैसेज की शिकायत (Chakshu)

अगर आपको कोई फेक कॉल, स्पैम मैसेज या शक वाला मोबाइल नंबर दिखे तो आप सीधे ऐप के भीतर ही उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

विदेशी नंबर भारतीय नंबर की तरह दिखे तो रिपोर्ट करें

कई बार ऐसा कॉल आता है जो भारतीय नंबर लगता है, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय कॉल होता है. इसे भी आप ऐप से रिपोर्ट कर सकते हैं.

संचार साथी का मकसद लोगों को मोबाइल फ्रॉड से बचाना है. आज जब हर काम फोन पर होता है, ऐसे में यह ऐप चोरी, फेक कॉल, स्पैम और फेक मोबाइल कनेक्शन से आपको सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाता है. इसे डाउनलोड करना आसान है और फीचर्स भी सीधे-साधे हैं, इसलिए हर फोन यूजर को इसे जरूर देखना चाहिए.

