मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की पुलिस फायरिंग में मौत

सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जब आरोपी शख्स को आत्मसमर्पण करने को कहा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की. इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई.

मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की पुलिस फायरिंग में मौत
पुलिस की जवाबी फायरिंग में रोहित आर्या की मौत
मुंबई:

मुंबई के पवई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत हो गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी रोहित आर्या ने पुलिस पर फायरिंग की थी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. इसी जवाबी फायरिंग में रोहित घायल हो गया. इलाज के दौरान रोहित आर्या की मौत हो गई है.

पुलिस ने अभी इस घटना की पूरी जानकारी नहीं दी है. गौरतलब है कि आज शाम को सिरफिरे रोहित आर्या ने ऑडिशन के लिए आए 17 बच्चों को बंधक बना लिया था. इस दौरान इलाके में काफी अफरातफरी मच गई. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी. पुलिस ने पहले रोहित से बातचीत करने की कोशिश की, इसके बाद फोर्स एंट्री करके बच्चों को सुरक्षित निकाला गया.

आपको बता दें कि बच्चे को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बनाने के बाद कहा था कि उसने सुसाइड करने की जगह दूसरा प्लान बनाया था. उसने बच्चों को बंधक बना लिया. उसने कहा था कि उसे कुछ जवाब चाहिए. वो कुछ सवाल पूछना चाहता है. उसने कहा था कि वह न तो आतंकवादी है और न ही उसकी पैसों की डिमांड है. 

करीब 100 बच्चे ऑडिशन के लिए आए थे

इस शख्‍स ने स्टूडियो में ऑडिशन देने आए बच्चों को बंधक बना लिया. जानकारी के मुताबिक, आरए स्टूडियो में करीब 100 बच्चे ऑडिशन के लिए आए थे. इसी दौरान करीब 15 बच्चों को बंधक बना लिया गया था. इसकी खबर मिलते ही हड़कंप मच गया था. तुरंत स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. पुलिस टीमें और कमांडो मौके पर पहुंच गए और स्पेशल ऑपरेशन के लिए सामान मौके पर लाया गया था.

एक शख्स को दबोचकर लाए कमांडो

जानकारी के मुताबिक, बंधक बनाए गए बच्चों की उम्र 15 साल के करीब थी. स्पेशल कमांडो ने हरकत में आते हुए अपना ऑपरेशन शुरू किया था. और इस ऑपरेशन के दौरान ही सभी बच्चों को सही सलामत रिहा कराया गया था. 

