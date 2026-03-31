मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर सब्जी मंडी में स्थित हनुमान मंदिर के पास सोमवार को युवक ने प्रेम‍िका निशा कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी. सूचना पर सदर थाना की पुलिस, एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा, एसपी सिटी मोहिबुल्ला अंसारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेज द‍िया. मामले की जांच शुरू कर दी.

बहन के पास रहती थी युवती

21 साल की निशा कुमारी मूल रूप से पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र के रहने वाली थी. सदर थाना क्षेत्र के बीबी गंज में अपनी बड़ी बहन के यहां रहकर आरबीबीएम कॉलेज में पढ़ाई करती थी. इसी बीच सकरा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से उसकी नजदीकियां बढ़ गई थी.

दो घंटे तक साथ रहे

स्थानीय लोगों ने बताया क‍ि सोमवार शाम युवक और युवती निशा कुमारी तकरीबन दो घंटों तक मंदिर के समीप घूम-घूमकर बात कर रहे थे. इस दौरान युवक एक दुकान से गुटखा लेकर खाया. दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई, और फिर युवक ने कमर से पिस्टल निकालकर युवती के स‍िर में गोली मार दी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना से मची अफरा तफरी

गोली की आवाज सुनकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मंदिर में पूजा कर रहे लोग भी इधर-उधर भागने लगे. लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ क‍ि युवती को गोली मार दी गई. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों को पूरा मामला समझ में आया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी युवक के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

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