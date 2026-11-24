अपनी बहन की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले एक 35 साल के शख्स ने सोमवार को फैसला सुनाए जाने के कुछ ही मिनटों बाद नवी मुंबई की एक कोर्ट बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस व्यक्ति की पहचान नागेश बाबू लाड के रूप में हुई है. बेलापुर कोर्ट बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल से कूदने से कुछ देर पहले ही, एक एडिशनल सेशन जज ने उसे 2019 में अपनी बहन की हत्या करने और उसी मामले में अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करने का दोषी ठहराया था. ये घटना दोपहर के समय हुई, जब कोर्ट के अधिकारी और पुलिसकर्मी उसे दोषी ठहराए जाने के बाद की कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे. बताया जा रहा है कि लाड कोर्ट रूम से बाहर भागा और बिल्डिंग से कूद गया. ऊंचाई से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया.

इससे पहले, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने लाड को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था. अपनी बहन सुनीता की हत्या के मामले में, धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा, अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास करने के आरोप में, धारा 307 के तहत उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा भी दी गई थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, लाड को शक था कि उसकी पत्नी का उसके साढ़ू, जरमनजीत सिंह के साथ विवाहेतर संबंध है. 17 जुलाई 2019 की तड़के, उसने नवी मुंबई में अपनी पत्नी के मायके की छत पर उस पर चाकू से हमला किया और फिर वहां से भाग गया.

इसके बाद वह अपनी बहन सुनीता के घर गया. विवाद के दौरान, सुनीता ने उसे शांत करने और अपनी भाभी की मदद करने की कोशिश की. आरोप है कि तब लाड ने सुनीता पर भी चाकू से हमला कर दिया और उसकी छाती पर कई बार वार किए. ये चोटें जानलेवा साबित हुईं और अधिक खून बहने तथा शॉक (सदमे) के कारण सुनीता की मौत हो गई.

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