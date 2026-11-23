महाराष्ट्र के जलगांव के पाचोरा तालुका के गोराडखेडा में जमीन के आर्थिक लेन-देन को लेकर डॉ. संजय तेली नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई. वे 18 नवंबर से लापता थे और आज सुबह बहुला बांध से बोरे में बंद उनका शव बरामद किया गया. प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह हत्या 1 करोड़ 25 लाख रुपये के कृषि भूमि सौदे को लेकर हुई है. जमीन का सौदा कराने वाले एजेंट को 1 लाख 90 हजार रुपये कमीशन देने के बहाने डॉ. तेली को गोराडखेडा बुलाया गया था.

आखिर हुआ क्या?

विवाद के दौरान मुख्य आरोपी राहुल धर्मराज पाटील ने डॉ. तेली पर धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद सबूत मिटाने के लिए नौकर संजय भील की मदद से शव को बोरे में भरकर बहुला बांध में फेंक दिया गया.

मोबाइल की आखिरी लोकेशन, कॉल डिटेल्स और इलाके में मिली कार के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा और पाचोरा पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल पाटील और उसके साथी संजय भील को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी को 80 लाख रुपये दिए गए

डॉ. तेली के परिजनों ने दावा किया है कि जमीन के सौदे के लिए आरोपी को 80 लाख रुपये दिए जा चुके थे. परिवार ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है. अपर पुलिस अधीक्षक संदीप गावित ने जांच की जानकारी दी है और पाचोरा पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है.

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