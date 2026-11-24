महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहलादेने वाली वारदात सामने आई है. सोमवार तड़के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आपसी विवााद के चलते अपनी गर्लफ्रेंड की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. बााद में उसने खुद पुलिस को फोन कर एंबुलेंस बुलाने की अपील की. मामला हिंजवड़ी इलाके का है. पुलिस ने बतााया कि मृतक लड़की की पहचान विदर्भ के वर्धा जिले की रहने वाली कोमल डहाले के रूप में हुई है, जबकि आरोपी शुभम कालबांडे उसी क्षेत्र के बुलढाणा जिले का रहने वाला है.

पीट-पीटकर गर्लफ्रेंड की हत्या

पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया. डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रदीप जाधव ने पीटीआई-भाषा को बताया कि लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही हिंजवड़ी की दो बड़ी आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे. काम के तलते ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे.दोनों पिछले साढ़े तीन साल से रिश्ते में थे. हालांकि, पिछले दो-तीन महीने से कुछ बातों को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे.

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डिनर के बाद हुई कहासुनी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार रात दोनों एक होटल में डिनर पर गए थे. खाने के बाद दोनों कोमल के पीजी में पहुंचे. रात करीब 12.30 बजे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ. कहासुनी तड़के करीब तीन बजे ज्यादा हिंसक हो गई. आरोप है कि गुस्से में कालबांडे ने डहाले पर कई बार मुक्कों से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई.

हत्या कर खुद बुलाई एंबुलेंस

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 6.30 बजे आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर एंबुलेंस भेजने की अपील की. पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूछताछ की. जांच के दौरान पता चला कि कालबांडे ने अपनी गर्लफ्रेंड पर जानलेवा हमला किया था.पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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