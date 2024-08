कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर पर सियासी संग्राम: 'अगर बंगाल जला तो आग दिल्ली तक लगेगी...', ममता की खुली धमकी 

कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद से पश्चिम बंगाल फिलहाल देश की राजनीति के केंद्र में है. राजनीतिक दल एक-दूसरे पर ना सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बल्कि अब धमकी के लहजे में भी बात हो रही है. बीजेपी के बंद और आरोप से भड़कीं सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि 'याद रखें अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी चुप नहीं रहेगा.'

केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा, "बंगाल के गरीब लोग ढाकी, धामसा मादोल, आदिवासी नृत्य, लोक शिल्पी और बाउल से रोजगार करते हैं. इससे उनका घर चलता है. लेकिन केंद्र सरकार ने इन्हें बंद कर दिया है. ये हम नहीं होने देंगे. हम पीएम की कुर्सी हिला देंगे."

Kolkata: CM Mamata Banerjee says, "Remember if Bengal is burned, then Assam, Bihar, Jharkhand, Odisha, and Delhi will also be burned"