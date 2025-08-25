विज्ञापन
16 दिन बाद सुलझ गया दिल्‍ली का ब्लाइंड हिट एंड रन केस, दिल्‍ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

सात अगस्त की सुबह करीब 6 बजे आर.के.पुरम थाने को भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास एक बड़ा एक्सीडेंट होने की खबर मिली थी जिसका कोई भी चश्‍मदीद नहीं था.

  • दिल्ली के आरकेपुरम में हुए सड़क हादसे में दो लड़कों की बाइक को टक्कर मारने वाला वाहन और ड्राइवर पकड़े गए हैं.
  • हादसे में 19 वर्षीय प्रत्युष की मौत हो गई जबकि 16 वर्षीय लक्ष वर्मा आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.
  • पुलिस ने दो हफ्ते से अधिक समय तक 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और विभिन्न एजेंसियों की मदद से जांच की.
नई दिल्‍ली:

दिल्ली के आर.के.पुरम इलाके में हुई एक दर्दनाक सड़क हादसे का राज आखिरकार 16 दिन बाद खुल गया. पुलिस ने लगातार कोशिश करके उस वाहन और उसके ड्राइवर को पकड़ लिया, जिसने 2 लड़कों की बाइक को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया था. इस हादसे में एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा लड़का अब भी आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. सात अगस्त की सुबह करीब 6 बजे आर.के.पुरम थाने में एक PCR कॉल आई कि भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है. पुलिस मौके पर पहुंची तो सड़क पर बुरी तरह से टूटी-फूटी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल मिली. 

पुलिस ने खंगाली हजारों फुटेज 

बाइक पर सवार दोनों लड़कों – प्रत्युष (19 साल) और लक्ष वर्मा (16 साल), दोनों निवासी इंदिरापुरम, गाजियाबाद – को गंभीर हालत में AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. इलाज के दौरान 14 अगस्त को प्रत्युष की मौत हो गई, जबकि लक्ष अब भी आईसीयू में भर्ती है. यह मामला 'ब्लाइंड केस' था क्योंकि मौके पर कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और न ही साफ फुटेज मिली थी. पुलिस टीम ने 16 दिन लगातार काम किया और 2000 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. 

केस को कैसे सुलझाया 

पुलिस ने केस को सुलझाने के लिए NHAI, दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस, NH-24/48 और द्वारका एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम से मदद ली.  पुलिस को ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरों से क्लू मिला. आखिरकार एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी को ट्रेस किया गया, जो हादसे के वक्त बाइक के पीछे चल रही थी. जांच के बाद पुलिस ने गाड़ी के मालिक और ड्राइवर की पहचान की और राजीव रंजन उर्फ मुन्ना (29), निवासी समालखा, मलिकपुर, रंगपुरी, दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया. 

पूछताछ में आरोपी ने माना कि 7 अगस्त को वह गुरुग्राम से भीमताल (उत्तराखंड) जैविक खाद (ऑर्गेनिक मैन्योर) लेकर जा रहा था. जल्दी में गाड़ी चलाते हुए उसने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों लड़के उसकी गाड़ी के नीचे आ गए. घबराहट में उसने गाड़ी वहीं नहीं रोकी और फरार हो गया. 

आरोपी का बैकग्राउंड

राजीव रंजन 9वीं तक पढ़ा है और पिछले 2 साल से ड्राइवर का काम कर रहा है. हादसे के बाद वह गाड़ी छिपाकर फरार हो गया था ताकि पुलिस उसे पकड़ न पाए. हादसे में शामिल महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी जब्त कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच अभी जारी है. 

