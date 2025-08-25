विज्ञापन
संदीप पहले गाजियाबाद के विजय नगर स्थित मॉडर्न स्कूल में माली का काम करता था. लेकिन 10 दिन से नौकरी पर नहीं जा रहा था. पुलिस ने स्कूल को पहले से सतर्क कर दिया गया था.

बेटी को बचाने के लिए खड़े हुए पिता, हिंसक दामाद ने ससुर को लगा दी आग

दिल्ली के गाजीपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक दामाद ने घरेलू कलह और गुस्से में आकर अपने ससुर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. घायल बुज़ुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कई दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया.

16 अगस्त को मिली थी पुलिस को जानकारी

दरअसल 16 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे गाजीपुर थाने को PCR कॉल मिली कि घरौली एक्सटेंशन में एक शख्स को उसके रिश्तेदार ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी है. पीड़ित का नाम रणवीर सिंह (60) था, जो पेशे से ऑटो चालक थे. शुरुआती बयान में उन्होंने पुलिस को बताया कि, उनकी बेटी निशा की शादी करीब 8 साल पहले संदीप नाम के युवक से हुई थी.

शादी के बाद से ही पत्नी से करता था झगड़ा

शादी के बाद से ही संदीप शराबखोरी और घरेलू हिंसा करता था. 15 अगस्त को झगड़े के बाद निशा अपने मायके आ गई थी. अगले ही दिन सुबह संदीप गुस्से में ससुराल पहुंचा और पत्नी को साथ ले जाने की जिद करने लगा. जब रणवीर सिंह ने मना किया तो उसने पेट्रोल डालकर उन पर आग लगा दी.

आरोपी संदीप हिंसक स्वभाव का

घटना की गंभीरता को देखते हुए गाजीपुर थाना पुलिस ने SHO की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई. टीम ने CCTV फुटेज खंगाले, लोकल सूत्रों से जानकारी जुटाई गई, साथ ही तकनीकी निगरानी रखी गई. जांच में पता चला कि आरोपी संदीप हिंसक स्वभाव का है. कुछ दिन पहले उसने घर पर गैस सिलेंडर खोलने की कोशिश की थी और अपनी मां से भी मारपीट की थी. वो नशेड़ी और झगड़ालू प्रवृत्ति का है.

संदीप पहले गाजियाबाद के विजय नगर स्थित मॉडर्न स्कूल में माली का काम करता था. लेकिन 10 दिन से नौकरी पर नहीं जा रहा था. पुलिस ने स्कूल को पहले से सतर्क कर दिया गया था. 19 अगस्त को जब वो आसपास दिखा तो पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया. रणवीर सिंह की मौत के बाद मामला हत्या की धाराओं में बदल दिया गया और संदीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

Delhi Crime News, Delhi Crime News In Hindi, Delhi Crime News Latest News In Hindi, Delhi Crime News Today, Delhi CRIME NEWS UPDATE
