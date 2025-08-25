दिल्ली पुलिस ने 16 दिन बाद सुलझाया ब्लाइंड हिट एंड रन केस, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

दिल्ली के आर.के.पुरम इलाके में 7 अगस्त को हुए दर्दनाक हिट एंड रन मामले को दिल्ली पुलिस ने 16 दिन की लगातार जांच के बाद सुलझा लिया है. इस हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा अब भी आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा है.

कैसे हुआ था हादसा?

7 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने रॉयल एनफील्ड बाइक को टक्कर मार दी थी. बाइक पर सवार 19 वर्षीय प्रत्युष और 16 वर्षीय लक्ष वर्मा, दोनों निवासी इंदिरापुरम (गाजियाबाद), गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां 14 अगस्त को प्रत्युष ने दम तोड़ दिया, जबकि लक्ष अब भी आईसीयू में भर्ती है.

ब्लाइंड केस को सुलझाने की थी चुनौती

यह मामला “ब्लाइंड केस” थान कोई चश्मदीद और न ही साफ सीसीटीवी फुटेज. पुलिस ने 16 दिन लगातार काम करते हुए 2000 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. NHAI, दिल्ली-नोएडा-गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस और द्वारका एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम से मदद ली गई. ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरों से मिले सुराग ने जांच को दिशा दी.

कैसे हुई आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

पुलिस ने जांच के बाद महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी को ट्रेस किया और 29 वर्षीय राजीव रंजन उर्फ़ मुन्ना, निवासी समालखा, मलिकपुर, रंगपुरी (दिल्ली) को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह गुरुग्राम से भीमताल (उत्तराखंड) जैविक खाद लेकर जा रहा था और जल्दबाज़ी में बाइक को टक्कर मार दी. घबराहट में वह मौके से फरार हो गया और गाड़ी छिपा दी.

पुलिस ने हादसे में शामिल बोलेरो पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया है. आरोपी केवल 9वीं तक पढ़ा है और पिछले दो साल से ड्राइवर का काम कर रहा था. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है.

