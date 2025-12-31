दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन: सर्वप्रिय विहार में मिला 'कुबेर का खजाना', करोड़ों का कैश और गहने बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. 30 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ यह तलाशी अभियान अभी भी जारी है, जिसमें ईडी को अब तक करोड़ों की संपत्ति और नकदी का खजाना हाथ लगा है.

इस छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों ने ₹5.12 करोड़ की भारी-भरकम नकदी बरामद की है, जिसकी गिनती के लिए बैंक अधिकारियों को विशेष रूप से कैश काउंटिंग मशीनों के साथ मौके पर बुलाना पड़ा. नकदी के साथ-साथ, ईडी ने एक सूटकेस भरकर सोने और हीरे के गहने भी जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹8.80 करोड़ आंकी जा रही है.

इसके अलावा, एक बैग से कई चेक बुक और संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी कुल अनुमानित वैल्यू ₹35 करोड़ के आसपास बताई जा रही है. फिलहाल, ईडी की टीम इन दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है और मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.