दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर बड़ा हादसा, एयर इंडिया की बस में लगी आग, कोई यात्री नहीं था सवार

- दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन पर एयर इंडिया की बस में आग लग गई थी, जिसमें कोई यात्री नहीं था
- आग लगने की घटना के बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए
- आग की घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बस में तेज लपटें दिखाई दे रही हैं
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है. टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की बस में आग लग गई है, हालांकि गनीमत ये रही कि उस समय बस में कोई भी सवार नहीं था. फिलहाल आग को बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं. घटनास्थल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बस में आग की तेज लपटे उठ रही हैं. जानकारी के अनुसार बस का संचालन एयर इंडिया एसटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाती है
🔴#BREAKING | Bus Catches Fire At Terminal 3 Of Delhi Airport, No Passengers Onboardhttps://t.co/u8YPzSIgRD— NDTV (@ndtv) October 28, 2025
NDTV's @ShivAroor, @VishnuNDTV, @TanushkaDutta join @VedikaS with the details pic.twitter.com/KIgIeEMFOq
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) का संचालन करने वाली दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (DIAL) की ओर से तत्काल इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं सामने आया है. गौरतलब है कि दिल्ली हवाई अड्डे में तीन टर्मिनल और चार रनवे हैं, जो सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को संभाल सकते हैं.
टर्मिनल 3, जिसका उद्घाटन 2010 में हुआ था, दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक है और हर साल 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकता है. यह अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह की उड़ानों का संचालन करता है, जिसमें निचला स्तर आगमन क्षेत्र और ऊपरी स्तर प्रस्थान क्षेत्र के रूप में कार्य करता है.
