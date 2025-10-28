विज्ञापन
दिल्ली का नाम बदलने की मांग, बीजेपी नेता बोले- अब Delhi नहीं Dilli

बीजेपी नेता का दावा है कि 11 वीं शताब्दी में दिल्ली को धिल्लि कहा जाता था. जिसे बाद में फारसी में देहली कहा गया. अंग्रेजी हुकूमत के समय इसे Delhi कर दिया गया.

दिल्ली का नाम बदलने की मांग, बीजेपी नेता बोले- अब Delhi नहीं Dilli
दिल्ली का नाम बदलने की मांग.
  • पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली का अंग्रेजी नाम बदलकर 'Dilli' करने की मांग की है.
  • विजय गोयल का दावा है कि 11वीं शताब्दी में दिल्ली को 'धिल्लि' कहा जाता था, जो बाद में फारसी में 'देहली' बना.
  • अंग्रेजी शासनकाल में दिल्ली का नाम अंग्रेजी उच्चारण अनुसार 'Delhi' कर दिया गया था, जिसे बदलने की मांग उठी है.
नई दिल्ली:

कई शहरों के बदलते नामों के बीच अब राजधानी दिल्ली का नाम बदलने की मांग की गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने राजधानी का अंग्रेज़ी नाम Delhi से बदलकर Dilli करने की मांग की है. इसे लेकर उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी भी लिखी है. उनकी मांग है कि दिल्ली सरकार नया आधिकारिक Logo 1 नवंबर को जारी करे. विजय गोयल की मांग है कि सभी सरकारी प्रायोजनों में Delhi को बदलकर Dilli किया जाए.

दिल्ली को पहले धिल्लि कहा जाता था

बीजेपी नेता का दावा है कि 11 वीं शताब्दी में दिल्ली को धिल्लि कहा जाता था. जिसे बाद में फारसी में देहली कहा गया. अंग्रेजी हुकूमत के समय इसे Delhi कर दिया गया. उनका कहना है कि महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ रहा था. कुछ लोग दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ भी करने की मांग करते रहे हैं.

अंग्रेजों ने नाम बदलकर Delhi किया

विजय गोयल ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इसे लेकर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली का मूल नाम संस्कृत शब्द ‘धिल्लिका' से निकला है. उनका कहना है कि स्थानीय लोग सदियों से दिल्ली को दिल्लि ही बोलते रहे हैं. ये नाम लोक गीतों और कविताओं और साहित्य में भी देखने को मिला. उनका कहना है कि डिजिटल युग में नाम बदलना बहुत आसान है.

