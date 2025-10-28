दिल्ली का नाम बदलने की मांग, बीजेपी नेता बोले- अब Delhi नहीं Dilli

- पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली का अंग्रेजी नाम बदलकर 'Dilli' करने की मांग की है.
- विजय गोयल का दावा है कि 11वीं शताब्दी में दिल्ली को 'धिल्लि' कहा जाता था, जो बाद में फारसी में 'देहली' बना.
- अंग्रेजी शासनकाल में दिल्ली का नाम अंग्रेजी उच्चारण अनुसार 'Delhi' कर दिया गया था, जिसे बदलने की मांग उठी है.
कई शहरों के बदलते नामों के बीच अब राजधानी दिल्ली का नाम बदलने की मांग की गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने राजधानी का अंग्रेज़ी नाम Delhi से बदलकर Dilli करने की मांग की है. इसे लेकर उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी भी लिखी है. उनकी मांग है कि दिल्ली सरकार नया आधिकारिक Logo 1 नवंबर को जारी करे. विजय गोयल की मांग है कि सभी सरकारी प्रायोजनों में Delhi को बदलकर Dilli किया जाए.
ये भी पढ़ें- एक कॉल सेंटर, 100 कर्मचारी.. विदेशों में कॉल.. पुणे में महाठगों के गैंग की डराने वाली करतूत
दिल्ली को पहले धिल्लि कहा जाता था
बीजेपी नेता का दावा है कि 11 वीं शताब्दी में दिल्ली को धिल्लि कहा जाता था. जिसे बाद में फारसी में देहली कहा गया. अंग्रेजी हुकूमत के समय इसे Delhi कर दिया गया. उनका कहना है कि महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ रहा था. कुछ लोग दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ भी करने की मांग करते रहे हैं.
अंग्रेजों ने नाम बदलकर Delhi किया
विजय गोयल की मांग है कि सभी सरकारी प्रायोजनों में Delhi को बदलकर Dilli किया जाए. उनका दावा है कि 11 वीं शताब्दी में इसे धिल्लि कहा जाता था. जिसे बाद में फारसी में देहली कहा गया. अंग्रेजी हुकूमत के समय इसे Delhi कर दिया गया. उनका कहना है कि महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ रहा था. कुछ लोग दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ भी करने की मांग करते रहे हैं.
विजय गोयल ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र
पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इसे लेकर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली का मूल नाम संस्कृत शब्द ‘धिल्लिका' से निकला है. उनका कहना है कि स्थानीय लोग सदियों से दिल्ली को दिल्लि ही बोलते रहे हैं. ये नाम लोक गीतों और कविताओं और साहित्य में भी देखने को मिला. उनका कहना है कि डिजिटल युग में नाम बदलना बहुत आसान है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं