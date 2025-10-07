विज्ञापन
वाल्मीकि जयंती 2025 : यूपी और दिल्ली में आज कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज सहित सभी सरकारी दफ्तर

राजधानी दिल्ली में भी 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

वाल्मीकि जयंती 2025 : यूपी और दिल्ली में आज कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज सहित सभी सरकारी दफ्तर
  • यूपी और दिल्ली सरकार ने 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.
  • इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे.
  • वाल्मीकि जयंती आश्विन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस दिन रामायण महाकाव्य की रचना का स्मरण किया जाता है.
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती को विशेष महत्व देते हुए 7 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. पहले यह अवकाश निबंधित अवकाश की श्रेणी में था, लेकिन अब इस दिन पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह पहले श्रावस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के प्रकाशस्तंभ और समाज में समरसता के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाएगा.

यूपी के कार्मिक विभाग ने शनिवार को आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान और विभाग बंद रहेंगे. गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2024 को जारी 2025 की अवकाश सूची में इसे निबंधित अवकाश के रूप में शामिल किया गया था, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी अपनी इच्छा से कुछ छुट्टियां चुन सकते थे. हालांकि, अब इसे पूर्ण सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत मान्य नहीं होगा.

इसी तरह, राजधानी दिल्ली में भी 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. इस दिन दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रम, शोभायात्राएं और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी.

हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी. इस दिन देशभर में विशेष कार्यक्रम और झांकियां निकाली जाती हैं. 
 

