यूपी में साल 2026 में डेढ़ लाख नौकरियां! CM योगी ने बैठक में दे दिया आदेश

- मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी है
- पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, लगभग 50 हजार पदों के लिए विज्ञापन जारी होंगे
- राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी, जिसमें प्रमुख रूप से लेखपाल के पद शामिल हैं
UP Jobs 2026: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नया साल उम्मीदों की नई किरण लेकर आने वाला है. मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है. इस महा-भर्ती अभियान के साथ ही योगी सरकार 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम करेगी.
कहां होंगी भर्तियां
ये नौकरियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास समेत प्रदेश के विभिन्न विभागों में दी जाएंगी. इसमें सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी. इसी के साथ 2026 में योगी सरकार के नाम सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा. योगी सरकार प्रदेश में पहली सरकार होगी, जिसने दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरी देने की सौगात दी.
यूपी सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं. ये सभी भर्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुईं. इससे प्रदेश के युवाओं का योगी सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ है. पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में पारदर्शी माहौल नहीं था.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने के लिए पुलिस विभाग में अब तक 2.19 लाख पदों पर भर्ती की गयी है. इसी क्रम में सीएम योगी के निर्देश पर वर्ष 2026 में पुलिस विभाग की ओर से करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा. इसको लेकर अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वर्ष 2026 में पुलिस विभाग द्वारा 30 हजार आरक्षी और 5 हजार सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी.
शिक्षा विभाग में होंगी 50 हजार पदों पर भर्तियां
इसके अलावा विभाग में 15 हजार विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी. वहीं, शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा विभाग में भी करीब 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी. यह भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि पदों पर होगी. इसी तरह राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लेखपालों के पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी. अलग-अलग आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल नई भर्तियां करीब डेढ़ लाख से ज्यादा होंगी.
तैयारियां अंतिम चरण में
मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के खाली पदों का ब्योरा फाइनल कर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया तेज की जाए.
