विज्ञापन
विशेष लिंक

जब मंच से पीएम मोदी ने की सीएम योगी के कामकाज की तारीफ, जानें क्या कहा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश को दूसरी बार ‘अटल’ सम्मान मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेशवासियों को ‘विरासत पर गर्व की अनुभूति’ कराई.

Read Time: 3 mins
Share
जब मंच से पीएम मोदी ने की सीएम योगी के कामकाज की तारीफ, जानें क्या कहा
पीएम मोदी ने योगी सरकार के काम को सराहा.
  • PM मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की.
  • पीएम ने कहा कि योगी सरकार ने तीन सालों में 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में जमा कूड़े-कचरे को पूरी तरह साफ कर दिया.
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में प्रेरणा स्थल स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

लखनऊ के वसंत कुंज में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान सीएम योगी की विशेष प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यहां की 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े-कचरे का पहाड़ जमा था, जिसे पिछले तीन वर्ष में पूरी तरह समाप्त किया गया है. इस प्रोजेक्ट के लिए योगी जी, श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों को बहुत-बहुत बधाई. यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की राजधानी लखनऊ में शानदार प्रेरणा स्थल स्थापित कराने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी.

योगी सरकार ने फिर कराई ‘गर्व की अनुभूति'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश को दूसरी बार ‘अटल' सम्मान मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेशवासियों को ‘विरासत पर गर्व की अनुभूति' कराई. यह अनुभूति प्रदेशवासियों को पहली नहीं, बल्कि योगी शासन के अंदर छह वर्ष में दूसरी बार हुई, जब प्रधानमंत्री ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया.

Latest and Breaking News on NDTV

6 साल पहले लोकभवन में हुआ था अटल जी की मूर्ति का अनावरण

अटल जी का लखनऊ प्रेम किसी से छिपा नहीं रहा.अपने राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने हमेशा लखनऊ को प्राथमिकता के तौर पर रखा. योगी सरकार ने अटल जी की स्मृतियों को अब भी संजोए रखा है. पहली बार सीएम योगी के नेतृत्व में 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से लोकभवन में अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फिट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ था. ठीक छह वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को अटल जी के जन्म शताब्दी महोत्सव पर 65 फिट ऊंची कांस्य प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित किया.

Latest and Breaking News on NDTV

मोदी-योगी व राजनाथ के उद्बोधन में राष्ट्र, राम और महापुरुषों का सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उद्बोधन में भी राष्ट्र, राम और महापुरुषों का ही सम्मान रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत माता की जय के साथ अपने उद्बोधन की शुरूआत की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सियावर रामचंद्र भगवान की जयकार से प्रदेशवासियों की भाव से खुद को जोड़ा. तीनों नेताओं ने पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व पर प्रकाश डाला तो वहीं महामना मदन मोहन मालवीय व महाराजा बिजली पासी की जयंती पर उन्हें याद कर वर्तमान पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास से परिचित कराया.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बारे में जानें

  • 65 एकड़ में फैसाल कमल पुष्प के आकार वाला राष्ट्र प्रेरणा स्थल 230 करोड़ से बनाया गया है.
  • अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय की 65-65 फिट ऊंची और 42 टन वजनी कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं.
  • राष्ट्र प्रेरणा स्थल में दो लाख लोगों की क्षमता है.
  • 6300 वर्ग मीटर में संग्रहालय बनाया गया है.
  • 3000 लोगों की क्षमता का विशाल एंफीथियेटर बनाया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rashtra Prerna Sthal In Lucknow, PM Modi Praise Yogi Government, CM Yogi Adityanath, Atal Bihar Vajpayee, Atal Bihari 101 Birth Anniversary
Get App for Better Experience
Install Now