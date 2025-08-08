होटल संचालक को अपशब्द कहे, कॉलर पकड़कर धमकाया... महाराष्ट्र में फिर मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी

महाराष्ट्र में भाषा को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने एक इडली होटल संचालक पर मराठी भाषा के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की.

मनसे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि होटल संचालक ने मराठी भाषा को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. इसके बाद कार्यकर्ता होटल पर पहुंचे और संचालक को सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहे, कॉलर पकड़कर धमकाया और उसके साथ मारपीट की. घटना स्थल पर ही उससे जबरन माफी भी मंगवाई गई.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ता, जिनमें अंकुश राजपूत भी शामिल थे, एक इडली होटल पर पहुंचे और वहां के संचालक से कथित रूप से मराठी समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर सख्त सवाल-जवाब किए. अंकुश राजपूत ने होटल संचालक से तीखे लहजे में पूछा, "आप महाराष्ट्र में रहकर, यहीं से कमाई करके जीवनयापन कर रहे हैं, फिर भी मराठी समाज के लिए इस प्रकार की भाषा क्यों?" इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने होटल संचालक के साथ मारपीट की और चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया तो उसे "मनसे पद्धति" से सबक सिखाया जाएगा.

घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. बढ़ते दबाव के बीच होटल संचालक ने अपनी गलती स्वीकार की और मनसे कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांगते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी.

अमजद खान के इनपुट के साथ

