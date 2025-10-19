विज्ञापन
महाराष्ट्र: समृद्धि महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा, म्यांमार के 3 नागरिकों की मौत

टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. 

महाराष्ट्र: समृद्धि महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा, म्यांमार के 3 नागरिकों की मौत
ये सड़क हादसा शुक्रवार देर रात को हुआ है.
  • महाराष्ट्र के वाशिम जिले में समृद्धि महामार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकरा गई.
  • इस दर्दनाक हादसे में 3 म्यांमार नागरिकों की मौत हो गई. जबकि कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं.
  • पुलिस ने तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण मानते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
वाशिम:

महाराष्ट्र के वाशिम जिले से गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर भीषण सड़क हादसे में म्यांमार के तीन नागरिकों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह दुर्घटना जऊलका पुलिस क्षेत्र के डव्हा के पास हुई, जब इनोवा कार, जिसमें सभी म्यांमार निवासी जगन्नाथ पुरी दर्शन के लिए ओडिशा जा रहे थे. तेज रफ़्तार के कारण चालक का नियंत्रण खोने से ये डिवाइडर से जा टकराई.

टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. शुक्रवार देर रात का हादसा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तेज रफ़्तार व लापरवाही को हादसे का प्राथमिक कारण माना जा रहा है.

कानपुर में भी हुआ दर्दनाक हादसा

कानपुर जिले में सचेंडी राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार कार के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने के कारण दो युवकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार देर रात सचेंडी थाना क्षेत्र में उस वक्त हुआ जब बिना किसी चेतावनी लाइट के खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार कार जा भिड़ी. पनकी क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) शिखर ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान कानपुर के जरौली निवासी सौर पैनल ठेकेदार अनुराग मिश्रा उर्फ गोपाल (28) और कानपुर देहात निवासी ओमदीप मिश्रा (24) के रूप में की गई है. हादसे में गंभीर रूप से घायल शुभम द्विवेदी को लाला लाजपत राय (एलएलआर) अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

