गाड़ी का फटा टायर, बिगड़ा संतुलन और फिर... महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, तीन महिलाओं समेत 5 की मौत

महाराष्ट्र के सोलापुर-हैदराबाद हाईवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है जबकि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि ये हादसा गाड़ी का टायर फटने के कारण हुआ है. गाड़ी का टायर फटने के बाद वो असंतुलित होकर सामने एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. पुलिस के अनुसार मरने वाले पांच लोगों में तीन महिलाएं शामिल हैं. इस हादसे में सात से आठ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. जिनका अभी इलाज चल रहा है. सभी घायलों को तुरंत सोलापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस क्रूजर में सवार सभी लोग दक्षिण उले, सोलापुर के रहने वाले थे. ये सभी लोग सोलापुर से देवदर्शन के लिए नलदुर्ग जा रहे थे.