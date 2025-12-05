गलती कहां हुई, कौन जिम्मेदार.. इंडिगो संकट पर एक्शन में सरकार, जारी किए हेल्पलाइन नंबर

इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइटें रद्द होने से मची अफरातफरी के बीच केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय का बयान आया है. केंद्र सरकार ने इंडिगो की स्थिति पर हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच में यह पता लगा जाएगा कि गलती कहां हुई. इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, और भविष्य में ऐसी स्थिति बनने से कैसे रोका जाए. सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है. हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने एयरलाइनों को फ्लाइट्स के रियल टाइम अपडेट बेहतर तरीके से देने के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय 24×7 कंट्रोल रूम के जरिए हालात की निगरानी कर रहा है. हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं. 011-24610843, 011-24693963, 096503-91859

सरकार ने एयरलाइनों को ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य करने के निर्देश दिए हैं. उम्मीद की जा रही है कि सरकार के दखल के बाद उड़ान शेड्यूल शनिवार से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और अगले 3 दिनों में पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा.

यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं-