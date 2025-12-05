गलती कहां हुई, कौन जिम्मेदार.. इंडिगो संकट पर एक्शन में सरकार, जारी किए हेल्पलाइन नंबर

- इंडिगो विमान के बीच केंद्र सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं. यह पता लगा जाएगा कि गलती कहां हुई
- सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी कर 24x7 निगरानी शुरू की है
- एयरलाइनों को निर्देश दिए गए हैं कि फ्लाइट्स के रियल टाइम अपडेट बेहतर तरीके से यात्रियों को उपलब्ध कराए जाएं
इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइटें रद्द होने से मची अफरातफरी के बीच केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय का बयान आया है. केंद्र सरकार ने इंडिगो की स्थिति पर हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच में यह पता लगा जाएगा कि गलती कहां हुई. इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, और भविष्य में ऐसी स्थिति बनने से कैसे रोका जाए. सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है. हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.
यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने एयरलाइनों को फ्लाइट्स के रियल टाइम अपडेट बेहतर तरीके से देने के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय 24×7 कंट्रोल रूम के जरिए हालात की निगरानी कर रहा है. हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं. 011-24610843, 011-24693963, 096503-91859
सरकार ने एयरलाइनों को ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य करने के निर्देश दिए हैं. उम्मीद की जा रही है कि सरकार के दखल के बाद उड़ान शेड्यूल शनिवार से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और अगले 3 दिनों में पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा.
यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं-
- किसी भी फ्लाइट के कैंसिल होने पर यात्रियों को ऑटोमैटिक फुल रिफंड मिलेगा, किसी रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है.
- बहुत ज्यादा देरी से फंसे यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था एयरलाइंस खुद करेंगी.
- बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. लाउंज एक्सेस और हर जरूरी मदद दी जाएगी.
- देरी वाली उड़ानों के यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी.
गौरतलब है कि नए वीकली रेस्ट के आदेश के कारण इंडिगो को पायलटों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पिछले 4 दिनों में उसकी 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. देशभर में यात्री परेशान हैं. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता एयरपोर्ट पर हालात ज्यादा खराब हैं. कई जगह से यात्रियों के एयरपोर्ट पर हंगामे की खबरें भी आई हैं.
इंडिगो के विकराल संकट के बाद डीजीसीए ने अपना वीकली रेस्ट वाला आदेश फिलहाल वापस ले लिया है. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया है कि शुक्रवार रात से स्थिति नॉर्मल हो जाएगी.
