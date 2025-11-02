विज्ञापन
गुजरात जा रहे बेकाबू ट्रक ने रिक्शा और बाइक को मारी टक्कर, पिता-बेटे की मौत, बाइक सवार घायल

हादसे में रिक्शा सवार सहजाद उस्मानी और उनके बेटे आतिफ उस्मानी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

गुजरात जा रहे बेकाबू ट्रक ने रिक्शा और बाइक को मारी टक्कर, पिता-बेटे की मौत, बाइक सवार घायल
  • वसई के नालासोपारा पूर्व में एक तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शा और मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी थी
  • हादसे में रिक्शा सवार सहजाद उस्मानी और उनके बेटे आतिफ उस्मानी की मौके पर ही मौत हो गई थी
  • मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था
मुंबई:

वसई के नालासोपारा पूर्व स्थित पेल्हार इलाके में एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने रिक्शा और मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. यह ट्रक मुंबई से गुजरात की तरफ जा रहा था. हादसे में रिक्शा सवार सहजाद उस्मानी और उनके बेटे आतिफ उस्मानी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही पेल्हार पुलिस मौके पर पहुंची.

सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी. ट्रक की जोरदार टक्कर से ऑटो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया. ये हादसे सड़क के किनारे पेट्रोल पंप के पास हुआ. हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग इकठ्ठा हो गए, जिसने भी ये दर्दनाक हादसा देखा वो अंंदर तक सिहर उठा. एक्सीडेंट के बाद का वीडियो फुटेज ही इस बात की तस्दीक कर रहा है कि एक्सीडेंट कितना भयंकर था. मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को फिर से सामान्य करने का काम शुरू किया गया.

