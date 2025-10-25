विज्ञापन
महाराष्ट्र डॉक्टर सुसाइड केस: पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी

सुसाइड नोट में महिला चिकित्सक ने लिखा था कि उपनिरीक्षक गोपाल बदाने ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया, जबकि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.

महाराष्ट्र डॉक्टर सुसाइड केस: पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी
उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशांत बनकर की गिरफ्तारी से इस मामले की जांच में तेजी आएगी.
  • सतारा जिले में महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में आरोपी प्रशांत बनकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
  • आरोपी प्रशांत बनकर को सतारा पुलिस ने उसके दोस्त के फार्महाउस से पकड़कर है.
  • महिला ने सुसाइड नोट में प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
सतारा:

महाराष्ट्र के सतारा जिले में महिला चिकित्सक आत्महत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद से ही आरोपी प्रशांत बनकर फरार चल रहा था. पुलिस को सूचना मिली कि वह अपने एक दोस्त के फार्महाउस में छिपा हुआ है. इसके बाद, सतारा ग्रामीण पुलिस की एक टीम ने आधी रात को जाल बिछाया. पुलिस ने फार्महाउस को घेर लिया और आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी बनकर को फलटण शहर पुलिस स्टेशन लाया जाएगा और उससे गहन पूछताछ की जाएगी.इस बीच, दूसरा आरोपी, जो एक पुलिसकर्मी बताया जा रहा है, अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशांत बनकर की गिरफ्तारी से इस मामले की जांच में तेज़ी आएगी.

क्या है पूरा मामला

महिला चिकित्सक ने अपनी हथेली पर एक ‘सुसाइड नोट' छोड़ा था, जिसमें उसने एक पुलिसकर्मी पर बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया. पुलिस ने बताया कि ‘सुसाइड नोट' में महिला चिकित्सक ने लिखा कि उपनिरीक्षक गोपाल बदाने ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया, जबकि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. एसपी दोशी ने बताया कि सतारा पुलिस ने बदाने और बनकर के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

बीड जिले से ताल्लुक रखने वाली 28 वर्षीय महिला चिकित्सक फलटण तहसील के एक सरकारी अस्पताल में काम करती थीं. महिला चिकित्सक का शव बृहस्पतिवार देर रात फलटण में एक होटल के कमरे में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना का संज्ञान लेते हुए सतारा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) तुषार दोशी से फोन पर बात की थी और ‘सुसाइड नोट' में जिस पुलिस उपनिरीक्षक का जिक्र किया गया था, उसे तत्काल बर्खास्त करने का आदेश दिया था.

