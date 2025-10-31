महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी! CM फडणवीस ने किया कर्ज माफी का बड़ा ऐलान, बताया कब होगा लागू

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने घोषणापत्र के वादे को पूरा करते हुए किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला कर लिया है.

CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने कर्ज माफी के तरीके और उसके मानदंडों पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है. यह समिति इसकी समीक्षा करेगी और 1 अप्रैल तक हमें रिपोर्ट सौंपेगी. उसके बाद, तीन महीने के भीतर, यानी 30 जून से पहले, हम उस रिपोर्ट के आधार पर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे.

पवई (मुंबई) में बच्चों को बंधक बनाए जाने की घटना पर फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सटीक ऑपरेशन चलाया. 17 बच्चों को बिना किसी चोट के बचा लिया गया. हम आपको बाकी जांच के बारे में जल्द ही जानकारी देंगे.

पूर्व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि हम एक तारीख के लिए आए थे, तारीख सरकार से मिल गई है. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री खुद उन्होंने कहा है कि वे 30 जून 2026 तक लोन माफ करेंगे. हम भी तारीख के लिए आए थे, अब हम संतुष्ट हैं. ऐसा नहीं है कि हम 100 परसेंट खुश हैं, लेकिन हमें आज तारीख मिल गई है. इसमें कोई धोखा नहीं होना चाहिए, चर्चा करीब ढाई घंटे चली.

उन्होंने कहा कि हम 30 जून तक फैसला ले रहे हैं. इसलिए, हमने अभी के लिए प्रोटेस्ट रोक दिया है. हर दिन आठ किसान सुसाइड कर रहे हैं. लेकिन अगर हमें लगा कि सरकार ने सिर्फ टाइम पास करने के लिए तारीख दी है, तो हम और भी एग्रेसिव प्रोटेस्ट करेंगे.