बीजेपी नेता नवनीत राणा के बिगड़े बोल, कहा- वंदे मातरम् न गाने वालों की हिंदुस्तान में जगह नहीं

बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा का एक बयान फिर सुर्खियों में है. महाराष्ट्र की अमरावती की पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा है,''जो वंदे मातरम् का गायक नहीं है, वह हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं है''. उन्होंने यह बयान 10 दिसंबर को अमरावती में बीजेपी महिला मोर्चा के एक कार्यक्रम में की. इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा फहराए जाने पर उन्होंने कहा था कि धर्म ध्वजा पर उंगली उठाने वालों की उंगलियां काट लेनी चाहिए.

नवनीत राणा ने कहा क्या है

नवनीत राणा अमरावती में बीजेपी की महिला मोर्चा की एक बैठक को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने कहा,''जो वंदे मातरम् का गायक नहीं है, वह हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं है.पश्चिम बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद जहां थी, वहां हमारे मोदी जी ने राम जी को विराजमान कर दिया है.'' उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कार सेवकों ने अयोध्या में तूफान लाया था, वैसा ही नए जमाने के कार सेवक उस बाबरी के लिए भी ला सकते हैं. उन्होंने कहा कि अमरावती की बहु नवनीत राणा जैसे मुंबई पहुंच सकती है, वह वैसे ही पश्चिम बंगाल वाली बाबरी मस्जिद भी पहुंच सकती है.

महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित करतीं नवनीत राणा.

दरअसल नवनीत राणा का निशाना पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद को लेकर था. भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने सात दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी थी. इसको लेकर अब राजनीति गरमाने जा रही है. इस राजनीति को अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

इससे पहले भी नवनीत राणा ने एक विवादित बयान दिया था.उन्होंने अमरावती में एक चुनावी रैली में अयोध्या में बने राम मंदिर पर 25 नवंबर को फहराई गई धर्मध्वजा पर निशाना बनाने वालों को लेकर एक विवादित बयान दिया था.उन्होंने कहा था, " परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म ध्वज को अयोध्या में खड़ा किया. पाकिस्तान से उंगलियां उठाई जा रही हैं, ऐसे लोगों से विनती करूंगी कि जो धर्म ध्वज पर उंगली उठाता है, उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए.''

