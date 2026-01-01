विज्ञापन
NDTV के सवाल पर विजयवर्गीय का बचाव करने वाले कौन? इंदौर में लोग मर रहे थे, नेता जी झूला झूल रहे थे

फोकट प्रश्न मत पूछो... इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत से जुड़े सवाल पर एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का यह जवाब था. एनडीटीवी के सवाल पर जब मंत्री अनाप-शनाप बोल कर जा रहे थे, तभी एक स्थानीय नेता मंत्री का बचाव करते दिखे. अब जानिए उस स्थानीय नेता की कहानी.

NDTV के सवाल पर विजयवर्गीय का बचाव करने वाले कौन? इंदौर में लोग मर रहे थे, नेता जी झूला झूल रहे थे
NDTV के सवाल पर मंत्री का बचाव करने वाले पार्षद दो दिन पहले पार्क में झूला झुल रहे थे, जब उनके इलाके के लोग दूषित पानी से मर रहे थे.
Indore Water Crisis: मध्य प्रदेश का इंदौर, बीते कई सालों से देश का सबसे स्वच्छ शहर बन रहा है. लेकिन इंदौर की साफ-सफाई और व्यवस्था पर दूषित पानी से लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद बट्टा लगा है. इंदौर के भागीरथपुरा मोहल्ले में दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है. करीब 200 लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा. इस बीच बुधवार को जब NDTV ने मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से गंदा पानी पीने से लोगों की मौत से जुड़ा सवाल किया तो मंत्री ने कहा- फोकट प्रश्न मत पूछो. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विवाद बढ़ने के बाद मंत्री ने माफी भी मांगी है. 

विजयवर्गीय का बचाव करने वाला यह कौन?

लेकिन इस वायरल वीडियो में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अलावा एक और शख्स एनडीटीवी के पत्रकार के उलझता नजर आया. उलझते हुए इस शख्स ने मंत्री विजयवर्गीय का बचाव किया. जान कर हैरानी होगी कि दूषित पानी से 10 लोगों की मौत के बाद भी मंत्री के अनाप-शनाप का बचाव करने वाला यह शख्स उसी भागीरथपुरा का पार्षद है, जहां दूषित पानी से लोग मर रहे हैं. 

वायरल वीडिया में स्काई ब्लू कुर्ता और बंटी पहने नजर आ रहे शख्स भागीरथपुरा के पार्षद कमल वाघेला (BJP Councilor Kamal Vaghela)है. कमल वाघेला भाजपा के पार्षद है. इनका काम अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना है. लेकिन जब भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोग परेशान थे, तब ये नेता जी झूला झुल रहे थे. 

दूषित पानी से बिगड़ रहे थे हालात, पार्षद झुल रहे थे झूला

दरअसल सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें इंदौर के भागीरथपुरा के पार्षद कमल वाघेला पार्क में झूला झुलते नजर आ रहे हैं.  बताया बताया जा रहा है कि यह वीडियो 30 दिसंबर की शाम का है. जब भागीरथपुरा में दूषित पानी से हालात लगातार बिगड़ रहे थे. कमल वाघेला पर आरोप है कि चार महीने तक क्षेत्र की परेशानी पर इन्होंने कोई त्वरित फैसला नहीं लिया. 

लोगों का आरोप- शिकायत करने पर पार्षद ने धमका कर भगा दिया

स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि जब वो गंदगी और गंदे पानी की शिकायत करने हफ्ते भर पहले गए थे तो पार्षद ने उन्हें धमका कर भगा दिया था. देखने वाली बात यह है कि दूषित पानी की शिकायत पर जब कमल वाघेला को काम करना और करवाना चाहिए था, तब वो झूला झुल रहे थे. और अब जब पत्रकार ने वाजिब सवाल पूछा तो अनाप-शनाप बोलने वाले अपने मंत्री का बचाव करते दिखे. 

