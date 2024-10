महाराष्ट्र चुनाव: MVA ने फाइनल कर ली डील, जानें कांग्रेस-शिवसेना UBT और शरद पवार गुट को मिली कितनी सीटें?

महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया है. कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की बुधवार को हुई बैठक में सीटों के समझौते पर आखिरी मुहर लग गई है. तीनों पार्टियों ने 85-85-85 पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. बाकी 18 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलायंस के लिए रखी गई हैं. अन्य दलों में समाजवादी पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष यानी SWP और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPIM समेत दूसरी पार्टियां शामिल हैं. महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बाकि की सीटें दूसरे सहयोगी दलों को दी जाएंगी. महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं. यहां एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी.

दरअसल, मंगलवार को ही महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए महाविकास अघाड़ी (MVA) के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई थी. सीटों के बंटवारे के लिए घटक दलों के बीच कई घंटों तक मीटिंग हुई. मीटिंग के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि MVA में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है. अब कोई और मीटिंग नहीं होगी. इसके बाद बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया.

हालांकि, शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने एक पेच फंसा दिया है. सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि नंबर बदल भी सकते हैं. क्योंकि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इसपर चर्चा होनी बाकी है. संजय राउत ने कहा कि हम महा विकास अघाड़ी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी.

#WATCH | Mumbai: Maharashtra Congress President Nana Patole says, "We've decided that Congress, NCP (Sharad Pawar faction) and Shiv Sena (UBT) will contest on 85 seats each and on remaining 18 seats, we will have talks with our alliance parties including Samajwadi Party and by… pic.twitter.com/tegTusAi6L