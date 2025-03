मध्य प्रदेश के महू में पत्थरबाजी, तेलंगाना में लाठीचार्ज... चैंपियनों की जीत के जश्न में यह विघ्न क्यों?

चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की खिताबी जीत के बाद कल पूरे देश में जोरदार जश्न मना. इस दौरान कुछ जगहों पर झड़प और लाठीचार्ज भी हुआ. मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू में रविवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद दो पक्षों में झड़प हो गई. वहीं तेलंगाना में भी लाठीचार्ज हुआ. बताया जा रहा है कि महू में जीत के जश्न के बाद निकल रहे जुलूस पर पथराव हुआ. इस दौरान महू में जमकर पत्थर बाजी और आगजनी की घटना भी हुई, वहीं कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई. बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम भी फेंके गए.

