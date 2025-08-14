Boycott Turkish: भोपाल मेट्रो ने तुर्किये कंपनी से तोड़ा करार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन सप्लाई को लेकर हुआ था विवाद

Turkish Company Agreement: मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (Bhopal Metro) ने भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट से तुर्किए की कंपनी के साथ हुए फेयर कलेक्शन करार को तोड़ दिया है. भोपाल मेट्रो ने ऑपरेशन सिंदूर के समय ड्रोन सप्लाई से जुड़े विवाद के बीच करार रद्द किया गया है. तुर्किए कंपनी का करार निरस्त होने के बाद नई टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किए ड्रोन सप्लाई विवाद के मद्देनजर रद्द किया गया करार
गौरतलब है जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय पर्यटकों की नृशंस हत्या के बाद भारत सरकार ने भारत-पाकिस्तान बार्डर पर मौजूद आतंकियों को कैंपों पर तबाह कर दिया था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन सप्लाई विवाद के मद्देनजर भोपाल मेट्रो ने तुर्किए की कंपनी का बॉयकाट करते हुए उसका करार रद्द किया है.
भोपाल मेट्रो ने करार रद्द होते ही कंपनी के मंगवाए गेट को इंस्टॉल करने से किया इंकार
रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल मेट्रो से फेयर कलेक्शन के करार के बाद तुर्किये की कंपनी ने इंदौर और भोपाल मेट्रो के लिए 45 गेट मंगवाए थे. तुर्किए कंपनी से फेयर कलेक्शन का करार रद्द होने के बाद भोपाल मेट्रो ने तुर्किए कंपनी के मंगवाए गेट को इंस्टॉल से इंकार कर दिया है. बता दें, भोपाल में 199 और इंदौर के मेट्रो स्टेशनों पर 227 गेट लगने थे.
करार रद्द होने के बाद नई एजेंसी आने तक इंदौर में मैनुअल तरीके से हो रही टिकट वसूली
माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्किये की कंपनियों द्वारा ड्रोन सप्लाई के विवाद के बाद वर्क ऑर्डर निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. तुर्किए कंपनी ने कुछ गेट.इंदौर में लगाए गए है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया. अब इंदौर में नई एजेंसी आने तक टिकट वसूली मैनुअल तरीके से की जा रही है.
