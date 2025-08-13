जबलपुर: 15 करोड़ के लूट कांड में नया खुलासा, 5 नहीं कुल 6 बदमाश थे वारदात में शामिल

Jabalpur robbery case:जबलपुर के सिहोरा में 15 करोड़ की डकैती की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. बुधवार को ही पुलिस ने आरोपियों के उस ठिकाने पर भी छापा मारा जहां वे बीते 20 दिनों ठहरे थे. इसके बाद अब खुलासा हुआ है कि ESAF माइक्रो फाइनेंस बैंक में डकैतों की संख्या पांच नहीं छह थी. अब तक ये माना जा रहा था कि सभी आरोपी दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए लेकिन अब पता चला है कि वे तीन बाइक पर सवार होकर आए थे. इससे जाहिर होता है कि इन डकैतों ने इस कांड को अंजाम देने के लिए काफी शातिराना प्लानिंग की थी.

एक बदमाश बाहर कर रहा था निगरानी

पुलिस जांच में पता चला है कि सोमवार को जब ESAF माइक्रो फाइनेंस बैंक में डकैती हुई तब पांच बदमाश बैंक के अंदर घुसे और पूरे समय एक बदमाश बाहर निगरानी कर रहा था. वो बदमाश बैंक से थोड़ी दूरी पर ही मोटरसाइकिल से निगरानी रख रहा था. पुलिस के मुताबिक बैंक में डकैती करने आए पांचों बदमाश बैंक के पास दो मोटरसाइकिल में सवार होकर आए थे. यानी एक बाइक पर दो और एक बाइक पर तीन बदमाश सवार थे. डकैती के बाद भी बदमाश दो ही मोटर साइकिल से बाहर निकले. थोड़ी दूर जाने के बाद तीसरे बाइक पर एक बदमाश सवार हो गया. मतलब कुल तीन बाइक पर छह बदमाश इलाके से बाहर निकले. पुलिस का दावा है कि इसके बाद उन लोगों ने रास्ते में कपड़े बदले ताकि CCTV में उनकी पहचान न हो सके और जांच एजेंसियों को बरगलाया जा सके. इसके बाद सभी बदमाशों ने एक ही कमरे में पूरी रात बिताई और फिर सुबह 5.40 मिनट पर वहां से आगे की ओर फरार हो गए. फिलहाल ये पता नहीं चला है कि वे किस रास्ते से आगे गए और उनके दूसरे ठिकाने कौन से हैं. पुलिस अब उनके भागने के रास्तों और ठिकानों की तलाश में जुटी है. जबलपुर पुलिस की करीब एक दर्जन टीमें इन बदमाशों की तलाश में जुटी है.

छह बदमाशों ने दिया था अंजाम

बता दें कि जबलपुर के सिहोरा में ESAF माइक्रो फाइनेंस बैंक में सोमवार को पांच नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला था जबकि उनका एक साथी बाहर निगरानी कर रहा था. वे बंदूक की नोंक पर बदमाशों ने बैंक से 14 किलो 875 ग्राम सोना और पांच लाख रुपये लूट कर फरार हो गए थे. बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ लूट को अंजाम दिया और सरलता से बैंक में दिनदहाड़े लूट को अंजाम देकर फरार हो गए. इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.सूचना मिलते ही मौका-ए-वारदात पर खितौला और सिहोरा थाने की पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी थी.

ये भी पढ़ें: जबलपुर लूटकांड में बड़ा खुलासा: 2000 मासिक किराए पर लिया मकान, 15 करोड़ की कर दी लूट