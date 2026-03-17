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देश में पहली बार स्वास्थ्य शिविर में हुई रोबोटिक सर्जरी; शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने देखा ऑपरेशन

Health Camp Robotic Surgery: यह शिवपुरी जिले में पहली बार रोबोटिक सर्जरी है. साथ ही, देश में किसी स्वास्थ्य शिविर के दौरान इस प्रकार की अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी भी पहली बार हुई है, जिससे चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा मिली है.

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देश में पहली बार स्वास्थ्य शिविर में हुई रोबोटिक सर्जरी; शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने देखा ऑपरेशन
Shivpuri Robotic Surgery: देश में पहली बार स्वास्थ्य शिविर में हुई रोबोटिक सर्जरी; शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने देखा ऑपरेशन

Shivpuri Robotic Surgery: शिवपुरी जिले के लिए सोमवार 16 मार्च का दिन उस समय ऐतिहासिक बन गया, जब एक स्वास्थ्य शिविर (Health Camp) के दौरान अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी (Robotic Surgery) सफलतापूर्वक की गई. खास बात यह रही कि यह न सिर्फ शिवपुरी में पहली रोबोटिक सर्जरी थी, बल्कि देश में भी किसी स्वास्थ्य शिविर के दौरान ऐसा पहली बार हुआ. केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) खुद इस सर्जरी के गवाह बने. उन्होंने ऑपरेशन की प्रक्रिया को नजदीक से देखा और इसे आम लोगों तक आधुनिक चिकित्सा पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम बताया. इस पहल ने दूर-दराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद को और मजबूत किया है.

स्वास्थ्य शिविर में आधुनिक तकनीक का नया प्रयोग

शिवपुरी में श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन और रोटरी रीजनल मेडिकल मिशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के दौरान यह रोबोटिक सर्जरी की गई. आमतौर पर रोबोटिक सर्जरी बड़े और महंगे निजी अस्पतालों तक सीमित रहती है, लेकिन पहली बार इसे एक खुले स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया. इस पहल ने यह साबित किया कि यदि इच्छाशक्ति हो तो अत्याधुनिक तकनीक भी आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है.

हर्निया मरीज की सफल रोबोटिक सर्जरी Hernia Robotic Surgery

स्वास्थ्य शिविर में इलाज के लिए आए एक हर्निया मरीज का ऑपरेशन प्रसिद्ध सर्जन डॉ. मेहक भंडारी और उनकी अनुभवी टीम ने किया. रोबोटिक तकनीक की मदद से यह सर्जरी बेहद सटीक तरीके से की गई. डॉक्टरों के अनुसार, रोबोटिक सर्जरी में चीरा बहुत छोटा होता है, जिससे दर्द कम होता है और मरीज जल्दी ठीक होता है. ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है.

कम दर्द, जल्दी रिकवरी का फायदा

इस सर्जरी ने यह भी दिखाया कि मिनिमली इनवेसिव यानी कम चीरा वाली तकनीक मरीजों के लिए कितनी फायदेमंद है. पारंपरिक सर्जरी की तुलना में इसमें संक्रमण का खतरा कम होता है और अस्पताल में भी कम समय रुकना पड़ता है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के मरीजों के लिए यह तकनीक भविष्य में इलाज को और आसान बना सकती है.

केंद्रीय मंत्री ने देखी पूरी प्रक्रिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सर्जरी की पूरी प्रक्रिया को देखा और डॉक्टरों की टीम की सराहना की. उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं यदि इस तरह स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचें, तो ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की पहलें स्वास्थ्य सेवाओं को केवल शहरों तक सीमित नहीं रहने देंगी, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी आधुनिक इलाज संभव बनाएंगी.

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई दिशा

शिवपुरी में हुई यह रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई मिसाल के रूप में देखी जा रही है. यह न सिर्फ तकनीक की जीत है, बल्कि जनसेवा के प्रति एक मजबूत सोच का उदाहरण भी है. आने वाले समय में इस तरह के प्रयास अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं.

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