देश में पहली बार स्वास्थ्य शिविर में हुई रोबोटिक सर्जरी; शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने देखा ऑपरेशन

Shivpuri Robotic Surgery: शिवपुरी जिले के लिए सोमवार 16 मार्च का दिन उस समय ऐतिहासिक बन गया, जब एक स्वास्थ्य शिविर (Health Camp) के दौरान अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी (Robotic Surgery) सफलतापूर्वक की गई. खास बात यह रही कि यह न सिर्फ शिवपुरी में पहली रोबोटिक सर्जरी थी, बल्कि देश में भी किसी स्वास्थ्य शिविर के दौरान ऐसा पहली बार हुआ. केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) खुद इस सर्जरी के गवाह बने. उन्होंने ऑपरेशन की प्रक्रिया को नजदीक से देखा और इसे आम लोगों तक आधुनिक चिकित्सा पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम बताया. इस पहल ने दूर-दराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद को और मजबूत किया है.

‘श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन' (रोटरी क्लब स्वास्थ्य शिविर) के अंतर्गत शिवपुरी में आयोजित प्रदेश के सबसे बड़े निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आज robotic surgery के माध्यम से हर्निया ऑपरेशन को चिकित्सकों के साथ निकट से देखने का अवसर मिला।



यह शिवपुरी में पहली बार… pic.twitter.com/GnWORtDsY2 — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) March 16, 2026

स्वास्थ्य शिविर में आधुनिक तकनीक का नया प्रयोग

शिवपुरी में श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन और रोटरी रीजनल मेडिकल मिशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के दौरान यह रोबोटिक सर्जरी की गई. आमतौर पर रोबोटिक सर्जरी बड़े और महंगे निजी अस्पतालों तक सीमित रहती है, लेकिन पहली बार इसे एक खुले स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया. इस पहल ने यह साबित किया कि यदि इच्छाशक्ति हो तो अत्याधुनिक तकनीक भी आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है.

आज, शिवपुरी में 'दिव्यांगजन किट वितरण शिविर' में 5260 दिव्यांगजन भाइयों-बहनों को 22,475 सहायक उपकरण सौंपे। इस दौरान 786 दिव्यांगजन भाई-बहनों से भेंट कर उन्हें स्वयं ट्राइसाइकिल व हेलमेट भी दिए।



आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने विभिन्न योजनाओं के तहत हमारे… pic.twitter.com/D8ps8dwZDf — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) March 16, 2026

हर्निया मरीज की सफल रोबोटिक सर्जरी Hernia Robotic Surgery

स्वास्थ्य शिविर में इलाज के लिए आए एक हर्निया मरीज का ऑपरेशन प्रसिद्ध सर्जन डॉ. मेहक भंडारी और उनकी अनुभवी टीम ने किया. रोबोटिक तकनीक की मदद से यह सर्जरी बेहद सटीक तरीके से की गई. डॉक्टरों के अनुसार, रोबोटिक सर्जरी में चीरा बहुत छोटा होता है, जिससे दर्द कम होता है और मरीज जल्दी ठीक होता है. ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है.

कम दर्द, जल्दी रिकवरी का फायदा

इस सर्जरी ने यह भी दिखाया कि मिनिमली इनवेसिव यानी कम चीरा वाली तकनीक मरीजों के लिए कितनी फायदेमंद है. पारंपरिक सर्जरी की तुलना में इसमें संक्रमण का खतरा कम होता है और अस्पताल में भी कम समय रुकना पड़ता है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के मरीजों के लिए यह तकनीक भविष्य में इलाज को और आसान बना सकती है.

केंद्रीय मंत्री ने देखी पूरी प्रक्रिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सर्जरी की पूरी प्रक्रिया को देखा और डॉक्टरों की टीम की सराहना की. उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं यदि इस तरह स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचें, तो ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की पहलें स्वास्थ्य सेवाओं को केवल शहरों तक सीमित नहीं रहने देंगी, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी आधुनिक इलाज संभव बनाएंगी.

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई दिशा

शिवपुरी में हुई यह रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई मिसाल के रूप में देखी जा रही है. यह न सिर्फ तकनीक की जीत है, बल्कि जनसेवा के प्रति एक मजबूत सोच का उदाहरण भी है. आने वाले समय में इस तरह के प्रयास अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं.

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