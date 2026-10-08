मैड संधू हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी, अहमदाबाद से दबोचा गया शूटर परमिंदर काका, गोल्डी ढिल्लों गैंग से कनेक्शन

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है. गुजरात पुलिस की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी शूटर परमिंदर उर्फ काका को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी 3 अक्टूबर को अमृतसर में हुई हत्या की घटना में शामिल था और वारदात के बाद गुजरात में छिपकर रह रहा था. जांच एजेंसियां अब उसके कथित अंतरराष्ट्रीय गोल्डी ढिल्लों गैंग से संबंध, हत्या की साजिश और फंडिंग नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही हैं. गिरफ्तारी को मामले में बड़ा ब्रेकथ्रू माना जा रहा है.

अहमदाबाद से हुई गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के बाद आरोपी परमिंदर काका उर्फ परमिंदर प्रसाद गुजरात पहुंच गया था और अहमदाबाद के विभिन्न होटलों में छिपकर रह रहा था. उसकी लोकेशन मिलने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने विशेष अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तारी गुजरात पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के समन्वय से की गई.

हत्या में शूटर की भूमिका

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परमिंदर उर्फ काका इस मामले में शूटर की भूमिका में था. उस पर मैड संधू की हत्या के लिए फायरिंग करने और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक की व्यवस्था करने का आरोप है. यह मामला अमृतसर कैंट थाना क्षेत्र में दर्ज FIR नंबर 186/2026 के तहत दर्ज है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर हत्या की पूरी साजिश का खुलासा करने में जुटी है.

गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली जिम्मेदारी

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गोल्डी ढिल्लों गैंग से कनेक्शन की जांच

जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हत्या के तार अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों गैंग से जुड़े होने की आशंका है. पुलिस आरोपी के गैंग से संबंधों और उसके संपर्कों की पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान हत्या के पीछे की योजना, अन्य आरोपियों की भूमिका और साजिश रचने वालों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है.

हथियार बरामद, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एंगल की भी जांच

ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कुछ हथियार भी बरामद होने की जानकारी मिली है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या की योजना किसने बनाई और शूटरों को इसके लिए धन किसने उपलब्ध कराया. सूत्रों के अनुसार मामले में सुपारी देकर हत्या कराए जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है. इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एंगल पर भी जांच तेज कर दी गई है.

पंजाब पुलिस ले सकती है रिमांड

गिरफ्तारी के बाद अब पंजाब पुलिस आरोपी की कस्टडी लेने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड के बाद उसे अमृतसर लाया जाएगा, जहां विस्तृत पूछताछ की जाएगी. जांच अधिकारियों का मानना है कि परमिंदर काका से पूछताछ के बाद हत्या में शामिल अन्य आरोपियों, गैंग कनेक्शन और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

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