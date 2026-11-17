भारत-बांग्लादेश के बॉर्डर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान को हिरासत में लिया है. हालांकि, कहा जा रहा है कि बीजीबी के जवान ने कार्रवाई अनजाने में की है.

अधिकारियों ने बताया कि बीजीबी के जवानों ने सिलहट जिले में बीएसएफ जवान को हिरासत में लिया. बीएसएफ के जवान को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वह गलती से बांग्लादेश के नियंत्रण वाले इलाके में चला गया था.

अधिकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए जवान को वापस लाने के लिए एक फ्लैग मीटिंग आयोजित की जा रही है. भारत-बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) की रक्षा बीएसएफ द्वारा की जाती है.

आपको बता दें कि इस तरह की यह कोई घटना नहीं है. पिछले साल बीएसएफ के एक जवान को बांग्लादेशी द्वारा किडनैप करने का भी मामला सामने आया था. उस दौरान अधिकारियों ने बताया था कि बांग्लादेशी नागरिकों ने कथित तौर पर एक BSF जवान को किडनैप कर लिया और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पार ले गए थे. हालांकि, कुछ घंटों बाद उसे छोड़ दिया गया था.

उन्होंने बताया था कि यह घटना सुबह-सुबह जिले के नूरपुर के सुतियार में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैंप के पास चांदनी चौक के पास हुई थी. BSF सूत्रों ने बताया था कि जवान कथलिया गांव के पास बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे बांग्लादेश के चपई नवाबगंज जिले के बदमाशों ने पकड़ लिया था.

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