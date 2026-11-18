जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में 18 नवंबर की सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक नई मुठभेड़ शुरू हो गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आशंका है कि लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर लतीफ भट इसमें फंसा हुआ है. सुबह होने से पहले ही गोलीबारी शुरू हो गई, जब सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कई गांवों में अपना अभियान तेज कर दिया. पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पुष्टि की है कि कुलगाम में मुठभेड़ शुरू हो गई है. इससे पहले, सोमवार को कुलगाम में हुई एक मुठभेड़ में लतीफ का साथी उमर निसार डार मारा गया था.

हिरासत में 500 से ज्यादा लोग

मंगलवार को पुलिस ने CCTV फुटेज भी जारी किया, जिसमें 11 नवंबर को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की एक चौकी पर हमला करने से पहले डार और भट को रेकी करते हुए देखा गया था. इस हमले में तीन जवान घायल हो गए थे.

इसके बाद, इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी का अभियान चल रहा है और पूछताछ के लिए 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है.

पुलिस के मुताबिक, 11 नवंबर के हमले की जांच से पता चला है कि स्थानीय निवासी डार ने लतीफ भट के साथ मिलकर हमला करने से पहले कई जगहों की रेकी की थी.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "10 नवंबर को उमर निसार डार ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम सहित कई जगहों पर रेकी की थी. इसका मकसद संभावित ठिकानों की पहचान करना और सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बनाना था."

अधिकारी ने बताया कि 11 नवंबर को डार और भट ने अखरान में CRPF नाके पर हमला किया और वहां से भाग गए. बाद में CCTV फुटेज की जांच और विश्लेषण के जरिए इन दोनों की पहचान की गई.

कई महीनों से लतीफ भट की मदद कर रहा था निसार!

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, "फुटेज में 10 नवंबर को की गई रेकी के दौरान उनकी गतिविधियां और फिर अखरान में CRPF नाके पर हमले के बाद उनके भागने की हरकतें कैद हो गईं."

डार के लापता होने के बाद, उसके परिवार ने कुलगाम के एक पुलिस स्टेशन में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. अधिकारी ने बताया, "जांच के दौरान यह पता चला कि डार पिछले पांच-छह महीनों से भट को पनाह दे रहा था और उसे जरूरी मदद मुहैया करा रहा था."

पुलिस के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ भट, 22 जुलाई को अनंतनाग में पुलिस पर हुए एक आतंकी हमले में भी शामिल था, जिसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया था. माना जा रहा है कि 1 अगस्त को कुलगाम में दो प्रवासी मजदूरों की हत्या के पीछे भी उसी का हाथ था.

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