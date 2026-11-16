'बुलेटप्रूफ केबिन बनवा लो, फिर भी मारेंगे गोली...', गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों की अमिताभ और अभिषेक बच्चन को धमकी

गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को जान से मारने की धमकी दी है. पोस्ट में गोल्डी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि उन घटनाओं के दोषियों को कभी माफ नहीं किया जाएगा.

सोशल मीडिया पोस्ट में क्या?

गोल्डी ढिल्लों ने अपनी पोस्ट की शुरुआत 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह' से की. इसके बाद उसने लिखा, ''मुंबई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हमारे दो साथियों विकास ठाकुर और दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है. इन दोनों को किसी दूसरे गैंग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. हमारे साथी किसी वारदात में शामिल नहीं थे और आगे भी किसी वारदात को अंजाम नहीं देंगे. हमारे मुंबई में करीब 200 साथी तैयार हैं.''

पोस्ट में गोल्डी ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा, ''उन घटनाओं के दोषियों को कभी माफ नहीं किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश में हो, अगर वह सिख समुदाय के खिलाफ बोलेगा तो उससे हिसाब लिया जाएगा. ऐसे लोगों को हम अपना दुश्मन मानते हैं और उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा.''

अमिताभ और अभिषेक बच्चन को धमकी

गोल्डी ने पोस्ट के आखिरी हिस्से में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का नाम लिखते हुए कहा, ''दोनों चाहे जितना बुलेटप्रूफ केबिन बनवा लें, उन्हें गोली मारी जाएगी.'' पोस्ट के साथ गोल्डी ने 1984 को लेकर न्याय की मांग वाले हैशटैग भी इस्तेमाल किए.

हालांकि,एनडीटीवी इस सोशल मीडिया पोस्ट और इसमें किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है.

बता दें कि अमिताभ बच्चन पर 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान हिंसा भड़काने वाले नारे लगाने के आरोप पहले भी लग चुके हैं. हालांकि, अभिनेता इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं. साल 2011 में उन्होंने अकाल तख्त को पत्र लिखकर इन आरोपों को गलत बताया था और कहा था कि उन्होंने कभी सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं किया.

यह विवाद पिछले साल फिर चर्चा में आया था, जब दिलजीत दोसांझ टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन से मिले और सम्मान में उनके पैर छुए. इसके बाद कुछ संगठनों ने दिलजीत की आलोचना की थी.

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