लखनऊ में 243 भैंसों की नीलामी पर क्यों मच रहा बवाल? नगर निगम ने कमा लिए ₹58 लाख

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने 243 भैंसों की नीलामी की है. इन भैंसों से नगर निगम को कुल ₹58,89,000 की कमाई हुई है. यह नीलामी सोमवार सुबह 11:00 बजे शुरू हुई और दोपहर करीब 1:00 बजे तक चली. एसपी यूथ ब्रिगेड और MP चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. एसपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि नीलामी के लिए लखनऊ के बाहर से लोग आए थे, जिनमें कई कसाई भी शामिल थे. हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दखल दिया. मामला बढ़ने के बाद, लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से SP विधायक अरमान खान मौके पर पहुंचे. वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया, उन्हें एक-एक करके बस में चढ़ाया और इको गार्डन ले जाया गया. वहीं, विधायक अरमान ने अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव को एक पत्र सौंपकर नीलामी रोकने की मांग की.

रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ के पारा इलाके में कई अवैध डेयरियां चल रही थीं. 16 अगस्त को नगर निगम की एक टीम पुलिसकर्मियों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी. इस दौरान, स्थानीय लोगों पर एक सब-इंस्पेक्टर पर हमला करने का आरोप है.

सब-इंस्पेक्टर पर हमले के बाद, अवैध डेयरियों से जब्त की गई 243 भैंसों की नीलामी की गई. इस दौरान, एसपी और एएसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. सीतापुर से आए एक युवक को लात-घूंसों से पीटा गया. डेयरी मालिकों के परिवारों की महिलाओं ने इस संबंध में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है.

समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में लिखा गया, "अखिलेश यादव ने लखनऊ के बुद्धेश्वर में नगर निगम द्वारा पशुपालकों की 350 भैंसे जब्त किए जाने के मामले में पीड़ित पशुपालकों से मुलाकात की और उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया. पशुपालकों के साथ अमानवीय व्यवहार एवं शोषण हो रहा है, प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए पीड़ितों का उत्पीड़न कर रहा है. इस अन्याय को बंद करे सरकार."

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नीलामी में बाधा डालने वालों पर एफआईआर...

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना इजाजत सड़क जाम करने और नगर निगम ऑफिस परिसर में सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज की गई है.

हजरतगंज पुलिस स्टेशन के लालबाग आउटपोस्ट इंचार्ज प्रदीप कुमार की ओर से दर्ज कराई गई इस FIR में SP कार्यकर्ता अनीस राज और 10 अन्य लोगों के साथ-साथ 50 अज्ञात कार्यकर्ताओं को भी नामजद किया गया है. यह मामला BNS की धाराओं 3(5), 285, 190 और 223 के तहत तब दर्ज किया गया, जब प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम में जब्त की गई भैंसों की नीलामी में कथित तौर पर बाधा डाली.

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