UP : बरेली में LPG से भरे ट्रक में लगी आग, एक बाद एक धमाके से दहला इलाका

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां थाना बिथरी चैनपुर के रजऊ परसपुर गांव में एलपीजी गैस गोदाम के पास एलपीजी सिलेंडर की गाड़ी में रखे सिलेंडरों में आग लग गई. इस आग के कारण जोरदार धमाके हुए, जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए. धमाके और आग के गोले को देखते ही आसपास भगदड़ मच गई और एलपीजी से भरे सिलेंडर फटने लगे.

हालांकि, जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड की टीम और सुरक्षा अधिकारी पहुंच गए. इस हादसे में जान की कोई हानि नहीं हुई है. लेकिन कितनी हानि हुई है, इसका अंदाजा नहीं लग पाया है.

Bareilly, UP: A massive fire at Mahalaxmi Indane Gas Warehouse led to gas cylinder explosions, spreading flames to nearby fields. Cylinders flew up to 1 km before detonating. Police and fire brigade controlled the fire. A gas-laden truck was completely destroyed pic.twitter.com/qxRRCwZenq