योगेंद्र यादव ने BJP की सीटों पर ऐसी क्या भविष्यवाणी कर दी, जो खुश हो गए शशि थरूर

2024 का लोकसभा चुनाव समाप्ति की ओर है. 1 जून को सातवें फेज की वोटिंग होगी. 4 जून को नतीजे आएंगे.

लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को लेकर तमाम चुनावी विश्लेषक और अलग-अलग जगहों के सट्टा बाजार अपने-अपने दावे कर रहे हैं. इस बीच राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को लेकर बड़ा अनुमान लगाया है. यादव का कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी 272 सीटों के पार नहीं जा रही है. योगेंद्र यादव के इस भविष्यवाणी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रिएक्शन दिया है.

Fascinating: @_YogendraYadav has revised his earlier estimates and now says that the BJP will definitely fall short of 272. He tells Karan Thapar that the BJP could go down to 250, but if the undercurrent is strong it could even fall further to 230. Mr. Yadav says he expects the…