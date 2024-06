PM Modi Speech live: लोकसभा चुनाव में NDA की हैट्रिक से जश्न का माहौल, कुछ देर में PM मोदी का भाषण

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election Result 2024) के नतीजे काफी हद तक साफ हो चुके हैं. 543 सीटों में से 542 सीटों पर काउंटिंग हुई. अभी तक के रुझानों में BJP की अगुवाई वाला NDA 290 के पार है. लेकिन अकेले BJP बहुमत से दूर है. लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है. BJP के दफ्तर में जश्न का माहौल है. इस दौरान BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदाताओं और BJP कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया है. नड्डा ने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014, 2019 में एक मजबूत सरकार आई. 2024 में भी जनता ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है. नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर में BJP कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

लोकसभा चुनावों के नतीजों पर पीएम मोदी ने किया पहला पोस्ट

लोकसभा चुनावों के नतीजों पर पीएम मोदी ने X पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा- "जनता ने लगातार तीसरी बार NDA पर भरोसा जताया है! यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है." मोदी ने लिखा, "मैं इस स्नेह के लिए जनता जनार्दन को नमन करता हूं. उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पिछले दशक में किए गए अच्छे कामों को आगे भी जारी रखेंगे."

People have placed their faith in NDA, for a third consecutive time! This is a historical feat in India's history.



I bow to the Janata Janardan for this affection and assure them that we will continue the good work done in the last decade to keep fulfilling the aspirations of…