"नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे...", PM नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम पर दी प्रतिक्रिया

Lok Sabha Election 2024 Results: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लोकसभा चुनाव की मतगणना के साथ आ रहे रुझानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा है कि देश के नागरिकों ने लगातार तीसरी बार एनडीए (NDA) पर अपना भरोसा जताया है. यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. उन्होंने कहा है कि नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे.

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि, ''लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर अपना विश्वास जताया है! यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. मैं जनता जनार्दन को इस स्नेह के लिए नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पिछले दस सालों में किए गए अच्छे कामों को जारी रखेंगे.''

People have placed their faith in NDA, for a third consecutive time! This is a historical feat in India's history.



I bow to the Janata Janardan for this affection and assure them that we will continue the good work done in the last decade to keep fulfilling the aspirations of… — Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2024

उन्होंने कहा है कि, ''मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए भी सैल्यूट करता हूं. उनके असाधारण प्रयासों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.''

पीएम मोदी ने ओडिशा के विधानसभा चुनाव पर भी प्रतिक्रिया जताई है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि, ''ओडिशा का धन्यवाद! यह सुशासन और ओडिशा की अनूठी संस्कृति का जश्न मनाने की एक शानदार जीत है.''

Thank you Odisha! It's a resounding victory for good governance and celebrating Odisha's unique culture.



BJP will leave no stone unturned in fulfilling the dreams of people and taking Odisha to new heights of progress.



I am very proud of all our hardworking Party Karyakartas… — Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2024

उन्होंने कहा है कि, ''बीजेपी लोगों के सपनों को पूरा करने और ओडिशा को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. मुझे अपने सभी मेहनती पार्टी कार्यकर्ताओं पर उनके प्रयासों के लिए बहुत गर्व है.''

आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों पर पीएम मोदी ने कहा है कि, ''आंध्र प्रदेश ने एनडीए को असाधारण जनादेश दिया है! मैं राज्य के लोगों को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं.''

Andhra Pradesh has given an exceptional mandate to NDA! I thank the people of the state for their blessings. I congratulate @ncbn Garu, @PawanKalyan Garu and the Karyakartas of @JaiTDP, @JanaSenaParty and @BJP4Andhra for this emphatic victory.



We will work for the all-round… — Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2024

उन्होंने कहा है कि, ''मैं एन चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी और तेलगू देशम पार्टी, जनसेना पार्टी और आंध्र प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस शानदार जीत के लिए बधाई देता हूं. हम आंध्र प्रदेश की सर्वांगीण प्रगति के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करेंगे.''

