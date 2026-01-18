असम आज एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कदम का गवाह बनने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नगांव जिले के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया. यह प्रोजेक्ट न सिर्फ असम बल्कि देश के सबसे पर्यावरण-अनुकूल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. 86 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्डलाइफ सेक्शन शामिल है, जो सीधे काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा. इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय उद्यान के वन्यजीवों की आवाजाही बाधित न हो और सड़क सुरक्षा भी बेहतर हो. साथ ही इसके तहत 21 किलोमीटर का नया बाईपास बनाया जाएगा और एनएच-715 को दो से चार लेन तक विस्तारित किया जाएगा.
इधर, दिल्ली-NCR में लगातार दूसरे दिन भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है. कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, हालांकि कोहरा और ठंड लगातार बने हुए हैं. इधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड टैरिफ को लेकर किए गए ऐलान के बाद यूरोपीय संघ ने आज आपात बैठक बुलाई है.
LIVE Updates:
कांग्रेस ने अपने शासन में वोट के लिए असम की जमीन घुसपैठियों को सौंप दी: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने पूर्वोत्तर राज्य असम में अपने शासनकाल के दौरान वोट के लिए घुसपैठियों को जमीन सौंप दी. मोदी ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि असम में कांग्रेस शासन के दौरान दशकों तक घुसपैठ बढ़ती रही तथा अवैध प्रवासी वनों, जानवरों के गलियारों और पारंपरिक संस्थानों पर अतिक्रमण करते रहे.
उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा सरकार अतिक्रमण करने वाले घुसपैठियों को निष्कासित करके असम की पहचान और संस्कृति की रक्षा कर रही है.’’ मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों का भरोसा खो दिया है क्योंकि वह ‘‘नकारात्मक राजनीति का संदेश’’ देती है और अब देश में मतदाताओं की ‘‘पहली पसंद’’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है.
भारत जब तक धर्म से चलता रहेगा, तब तक 'विश्वगुरु' बना रहेगा: भागवत
राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा, देश ‘विश्वगुरु’ बना रहेगा. उन्होंने कहा कि ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं पाया जाता. भागवत ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि धर्म ही पूरे ब्रह्मांड को चलाता है और सब कुछ उसी सिद्धांत पर चलता है.
आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत को अपने पूर्वजों से एक समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर विरासत में मिली है और साधु-संतों से मार्गदर्शन मिलता रहा है. उन्होंने कहा, 'जब तक ऐसा धर्म भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा, तब तक भारत 'विश्वगुरु' बना रहेगा. दुनिया के पास इस तरह का ज्ञान नहीं है क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता की कमी है. यह हमारे पूर्वजों की विरासत है, जो हमें मिली है.”
भाजपा पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है: PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भाजपा पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है. बीते एक-डेढ़ वर्षों से भाजपा पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में बिहार में चुनाव हुए. वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने भाजपा को रिकॉर्ड वोट दिए हैं. रिकॉर्ड सीटें जिताई हैं. दो दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं. मुंबई जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक है, वहां की जनता ने पहली बार भाजपा को रिकॉर्ड जनादेश दिया. जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है. महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने भाजपा को सेवा का अवसर दिया है.
बीजेपी सरकार ने ‘विकास भी विरासत भी’के मंत्र को मजबूत किया है: PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मैं झुमोइर महोत्सव में भी शामिल हुआ था. इस बार मुझे माघ बिहू के अवसर पर आने का मौका मिला है. एक महीने पहले मैं विकास परियोजनाओं के लिए यहां आया था... ऐसे सभी अवसरों ने भाजपा सरकार के, ‘विकास भी विरासत भी’ इस मंत्र को और मजबूत किया है."
मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है: PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “...2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन के बहुत खास अनुभवों में शामिल हैं। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया. मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है. ये धरती वीरों की धरती है, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बेटे-बेटियों की धरती है...”
मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं, मां गंगा देशवासियों का कल्याण करें: प्रियंका गांधी वाड्रा
मौनी अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार से लेकर वाराणसी और प्रयागराज तक आस्था का भव्य संगम देखने को मिल रहा है. कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं. इसी बीच, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने देशवासियों को मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं दी.
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "तप, त्याग, ध्यान, और दान के पावन महापर्व मौनी अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. मोक्षदायिनी मां गंगा सभी देशवासियों का कल्याण करें. हर हर गंगे."
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर प्रदीप गोलू गिरफ्तार, दिल्ली-राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
दिल्ली क्राइम ब्रांच की एंटी गैंगस्टर स्क्वॉड ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक वांछित शूटर को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू के रूप में हुई है. आरोपी आगरा का रहने वाला है और हाल के दिनों में दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में छिपकर रह रहा था. यहां पढ़ें पूरी स्टोरी
प्रधानमंत्री मोदी बंगाल दौरे के दूसरे दिन सिंगूर में जनसभा को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल के अपने दो दिवसीय दौरे के तहत रविवार को पुन: यहां आएंगे और राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गहमागहमी के बीच, सिंगूर में बंद पड़े टाटा नैनो कार संयंत्र स्थल से जनसभा को संबोधित करेंगे.
असम में रातभर ठहरने के बाद इस राज्य में वापसी पर मोदी के कार्यक्रम के अनुसार, वह हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे और कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. इसके अलावा वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जहां वह पश्चिम बंगाल में औद्योगीकरण को लेकर पार्टी के दृष्टिकोण को संभवत: और धार देंगे.
झारखंड के गिरीडीह में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत, सात लोग घायल
झारखंड के गिरिडीह में अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. शनिवार रात घासीडीह गांव के पास देवरी थाना क्षेत्र में एक कार और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस अधिकारी ने कहा, “दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई.” शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायल व्यक्ति का इलाज जारी है.
तेलंगाना: अश्लील फोटो डाल हनी ट्रैप में फंसाते थे पति-पत्नी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
तेलंगाना के करीमनगर में पुलिस ने इंस्टाग्राम के जरिए हनी ट्रैप कर युवकों और कारोबारियों से लाखों रुपये वसूलने वाले एक दंपती को गिरफ्तार किया है. आरोप ये भी है कि ये दोनों अब तक करीब 100 लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हैं. एक पीड़ित से तो उन्होंने 12 लाख रुपये ऐंठ लिए, जिन पैसों से उन्होंने कार और महंगे घरेलू सामान खरीदे थे. यहां पढ़ें पूरी खबर.
मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन अर्लट
प्रयागराज के पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने कहा कि मौनी अमावस्या के मौके पर सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए हैं... श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान करने आ रहे हैं..."
#WATCH | Prayagraj, UP | Police Commissioner of Prayagraj, Jogendra Kumar says, "...Proper security arrangements have been made...Devotees are coming in large numbers to take a holy dip..." https://t.co/Vn4tj6rHk8 pic.twitter.com/EgEtFNcBIw— ANI (@ANI) January 18, 2026
जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखे संदिग्ध ड्रोन
🔴 #BREAKING | जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखे संदिग्ध ड्रोन— NDTV India (@ndtvindia) January 18, 2026
पूरी खबर- https://t.co/VeTAtQYmAA #JammuKashmir | @aditi_girotra pic.twitter.com/Br4hJz40CI
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेलडांगा हिंसा के दौरान महिला पत्रकार पर हमले की निंदा की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हाल में हिंसा के दौरान एक महिला पत्रकार पर हुए कथित हमले की शनिवार को निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल में ‘भय और धमकी के माहौल’ को समाप्त करने के लिए महिलाओं और युवाओं से आगे आने की अपील की. झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद बेलडांगा में पैदा हुई अशांति का जिक्र करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत पत्रकार और आम नागरिक असुरक्षित हैं.
एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवेल एडवाइजरी
आज सुबह दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा रहने का अनुमान है. इससे उड़ानों के समय पर असर पड़ सकता है. उड़ानों में देरी या बदलाव संभव है. कम दृश्यता के कारण फ्लाइट लेट, डायवर्ट या कैंसिल हो सकती हैं और इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ सकता है. एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए एयरलाइन ने पहले से कुछ जरूरी कदम उठाए हैं.
असम में PM मोदी का मेगा इंफ्रा गिफ्ट
पीएम मोदी आज नगांव के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपये के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे. वे दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे पूर्वोत्तर–उत्तर भारत कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
भयंकर कोहरे की चपेट में दिल्ली-NCR
दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह ज्यादातर इलाकों में बेहद घना कोहरा छाया है. कई जगहों पर आलम ये है कि कुछ दूरी तक देखना तक संभव नहीं है. बेहद सुबह दिल्ली और नोएडा में सुबह-सुबह विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जिसका सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है. दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और कई ट्रेनें अपने अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं. उधर, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले चार-पांच दिनों तक उत्तर भारत के लोगों को घने कोहरे से राहत नहीं मिलेगी.