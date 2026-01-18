असम आज एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कदम का गवाह बनने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नगांव जिले के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया. यह प्रोजेक्ट न सिर्फ असम बल्कि देश के सबसे पर्यावरण-अनुकूल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. 86 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्डलाइफ सेक्शन शामिल है, जो सीधे काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा. इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय उद्यान के वन्यजीवों की आवाजाही बाधित न हो और सड़क सुरक्षा भी बेहतर हो. साथ ही इसके तहत 21 किलोमीटर का नया बाईपास बनाया जाएगा और एनएच-715 को दो से चार लेन तक विस्तारित किया जाएगा.



इधर, दिल्ली-NCR में लगातार दूसरे दिन भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है. कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, हालांकि कोहरा और ठंड लगातार बने हुए हैं. इधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड टैरिफ को लेकर किए गए ऐलान के बाद यूरोपीय संघ ने आज आपात बैठक बुलाई है.

LIVE Updates: