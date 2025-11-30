विज्ञापन
लिव-इन में प्रेमिका की पीट-पीटकर हत्या, प्रेमी की पुलिस हिरासत में मौत... चौंका रही गुजरात की ये घटना

पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे तालुका पुलिस स्टेशन ले गई. गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों में आरोपी नरेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी. बेहोशी की हालत में पुलिस नरेंद्र को सिविल अस्पताल ले आई, लेकिन, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सौराष्ट्र:

गुजरात के मोरबी के लखधीरपुर गांव के पास एक सिरेमिक फैक्ट्री के लेबर क्वार्टर में लिव-इन पार्टनर ने प्रेमिका की पीट-पीटकर हत्या कर दी. वहीं पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान प्रेमी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस हैरान कर देने वाली घटना ने सौराष्ट्र समेत पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी. हत्या के आरोपी युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का रहने वाला 25 साल का नरेंद्र सिंह, मोरबी के लखधीरपुर गांव के पास लेक्सस सिरेमिक में मजदूरी करता था. उसे एमपी के ही अनूपपुर जिले की 20 साल की पुष्पा देवी से प्यार हो गया और वे दोनों एक साथ मोरबी आ गए. वे यहां तीन महीने से लिव-इन में साथ रह रहे थे. दोनों लेक्सस सिरेमिक में मजदूरी करते थे. एमपी से आने के कुछ दिनों बाद से ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए.

पिछले शुक्रवार रात करीब 8 बजे दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें नरेंद्र ने पुष्पा देवी की बेरहमी से पिटाई कर दी. इस घटना में पुष्पा गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे वहीं छोड़ नरेंद्र वहां से चला गया. इधर हालत नाजुक होने के कारण बेहोशी की हालत में पुष्पा की मौत हो गई. नरेंद्र जब वापस आया, तो उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि पुष्पा की मौत हो गई है, तो उसने कंपनी के सुपरवाइजर और क्वार्टरमास्टर को बुलाया. उसने 112 पर कॉल किया और पुष्पा देवी की बॉडी को सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया.

मृतका का परिवार मौजूद नहीं होने के कारण पुलिस ने घटना की शिकायतकर्ता बनकर आरोपी नरेंद्र सिंह के खिलाफ BNS की धारा 103(1) और GAP की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया. फिर देर रात पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे तालुका पुलिस स्टेशन ले गई. गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों में आरोपी नरेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी. बेहोशी की हालत में पुलिस नरेंद्र को सिविल अस्पताल ले आई, लेकिन, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस को जब नरेंद्र की मौत का पता चला तो थाने में हंगामा मच गया. पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के बाद SP और DY SP घटना की जांच करने मौके पर पहुंचे. शव का फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराया गया. मौत का पुख्ता कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती तौर पर शक है कि उसकी मौत अचानक कार्डियक अरेस्ट से हुई है. हालांकि, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

