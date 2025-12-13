विज्ञापन
लियोनल मेस्सी के टूर का मुख्य इवेंट आर्गेनाइजर गिरफ्तार, कोलकाता में हंगामे के बाद कार्रवाई

एडिशनल डायरेक्टर जनरल (कानून-व्यवस्था) जावेद शमीम ने कहा कि अब स्थिति सामान्य हो गई है. हम इस घटना की जांच कर रहे हैं. इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है.

  • कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मेस्सी कार्यक्रम में भारी भीड़ की नाराजगी के कारण हिंसक बवाल हुआ था
  • पुलिस ने इस घटना के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कर ली है
  • मेस्सी कार्यक्रम में दर्शकों को केवल पांच मिनट के लिए उनकी झलक मिली जिससे वे बहुत नाराज हुए
नई दिल्ली:

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेस्सी के कार्यक्रम में हुए बवाल के बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए इसके मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है. गौरतलब है कि भारी भीड़ मेस्सी की झलक न पाने के कारण स्टेडियम में बैठे दर्शक गुस्सा हो गए और वो बवाल काटने लगे. स्टेडियम के अंदर बोतलें फेंकी गईं और कुर्सियां तक तोड़ दी गईं. इस बवाल के बीच पुलिस एक्शन में आई और उसने इस इवेंट  मुख्य आयोजक पर शिकंजा कस लिया है. 

इस बवाल को लेकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल (कानून-व्यवस्था) जावेद शमीम ने कहा कि अब स्थिति सामान्य हो गई है. हम इस घटना की जांच कर रहे हैं. इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि आयोजक दर्शकों को रिफंड करने का वादा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि ये कैसा होता है.

कोलकाता में मेस्सी इवेंट का ऑर्गेनाइज़र गिरफ़्तार, आगे तीन शहरों में कैसे होगा आयोजन?  

पश्चिम बंगाल डीजी राजीव कुमार साफ़ ने तौर पर कहा कि स्टेडियम में प्रशंसकों में गुस्सा था कि अर्जेंटीनी फुटबॉलर लियोनल मेसी ने नहीं खेला. हालांकि, योजना यह थी कि वह केवल आएंगे, भीड़ को हाथ लाएंगे, और चले जाएंगे. आयोजकों ने लिखित आश्वासन दिया है कि रिफंड प्रदान किया जाएगा. हमने मुख्य आयोजक को हिरासत में लिया है.लेकिन इसके बाद ये भी कंफर्म हो गया कि इवेंट ऑरगेनाइज़र शताद्रु दत्ता को गिरफ़्तार कर लिया गया है.  

मेस्सी के आगमन के साथ ही कोलकाता में उन्हें देखने की दीवागनी हैरान करने वाली थी. लोग 12,000 रुपये तक के टिकट लेकर साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे. लेकिन साल्ट लेक स्टेडियम में लगातार मेहम की हालत बनी रही. 

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने इन सबके लिए लियोनेल मेस्सी और ऐम लोगों से माफ़ी भी मांगी है. ऐसे में चार शहरों का ये आजोयन मुश्किल में पड़ता दिख रहा है. कोलकाता में  सॉल्ट लेक स्टेडियम में  'मेस्सी मैजिक' देखने आए फैन्स काफी नाराज हो गए हैं. दरअसल, मेस्सी को करीब से देखने का सपना लेकर स्टेडियम पहुंचे फैन्स को कम समय तक के लिए ही मेस्सी का दीदार हो पाया है. जिससे फैन्स नाराज हो गए. मेस्सी 5 मिनट के लिए स्टेडियम में आए और वापस चले गए जिसके कारण सॉल्ट लेक स्टेडियम में आए फैन्स काफी हिंसक हो गए, जिसके कारण फैन्स ने बोतल, बेल्ट, कुर्सियां स्टेडियम में फेंकते दिखे और और साथ ही होर्डिंग तोड़कर अपने गुस्से का इजहार किया.

हम सब कुछ नहीं देख पाएं

मेस्सी सुबह 11:15 बजे वेन्यू पर पहुंचे थे, लेकिन स्टेडियम से जल्दी चले गए. एक फैन ने NDTV से बात करते हुए इस इवेंट को "पूरी तरह से शर्मनाक" बताया क्योंकि मेस्सी ने स्टेडियम का पूरा चक्कर नहीं लगाया. दूसरे फैन ने कहा, "बहुत ही बेकार इवेंट था, वह सिर्फ़ 10 मिनट के लिए आया. सभी नेता और मंत्री उसे घेरकर खड़े हो गए. हम कुछ भी नहीं देख पाए.उसने एक भी किक या एक भी पेनल्टी नहीं ली. उन्होंने कहा था कि वे शाहरुख खान को भी लाएंगे. वे किसी को नहीं लाए. वह 10 मिनट के लिए आया और चला गया. इतना सारा पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद हो गया. हम कुछ भी नहीं देख पाए.

