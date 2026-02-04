विज्ञापन
विशेष लिंक

गुब्बारे के साथ लिफ्ट में घुसा शख्स, अचानक धमाके के बाद उठी आग की ऊंची लपटें, खौफनाक VIDEO

Mumbai News: लिफ्ट के भीतर हुआ ये धमाका डरा देने वाला है. सोचिए अगर लिफ्ट बंद हो गई होती तो क्या होता. किसी को भी बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिलता. इस हादसे में भीतर मौजूद लोगों को और भी बड़ा नुकसान हो सकता था. गनीमत ये रही कि जिस वक्त गुब्बारों में ब्लास्ट हुआ, लिफ्ट खुली हुई थी.

Read Time: 3 mins
Share
गुब्बारे के साथ लिफ्ट में घुसा शख्स, अचानक धमाके के बाद उठी आग की ऊंची लपटें, खौफनाक VIDEO
लिफ्ट के भीतर गुब्बारों में ब्लास्ट.
  • मुंबई के गोरेगाव इलाके की एक इमारत की लिफ्ट में गैस वाले गुब्बारों में जोरदार विस्फोट हो गया
  • विस्फोट के समय लिफ्ट खुली हुई थी, जिससे अंदर मौजूद लोग सामान छोड़कर तुरंत बाहर भाग निकले
  • अगर लिफ्ट बंद हो जाती तो अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना संभव नहीं होता और बड़ा हादसा हो सकता था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

मुंबई के गोरेगाव इलाके से एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां की एक इमारत की लिफ्ट के भीतर गैस के गुब्बारों में बड़ा विस्फोट हो गया. इस घटना से डरे लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग सामान वहीं छोड़कर एकदम से बाहर भागे, लेकिन फिर भी दो लोग घायल हो गए. रूह कंपा देने वाली ये घटना वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. 

ये भी पढें- इंजन में धुएं की आशंका, काठमांडू से इस्तांबुल जा रही फ्लाइट की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

लिफ्ट के भीतर घुसते ही गुब्बारों में ब्लास्ट

सामने आए फुटेज में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने सामान के साथ लिफ्ट के भीतर घुसती है. उसके साथ ही एक शख्स एक थैली के भीतर गैस वाले गुब्बारे का गुच्छा लिए लिफ्ट के अंदर आता है.  एक अन्य लड़का भी इस दौरान लिफ्ट में घुसा. लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि एक दम से गुब्बारों में जोरदार धमाका हुआ और आग का तेज गुब्बार उठा. इतने में अंदर मौजूद लोग सामान वहीं छोड़कर तुरंग बाहर भागे. हालांकि इस घटना में एक युवक और युवती घायल हुए हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

लिफ्ट बंद हो गई होती तो क्या होता?

 लिफ्ट के भीतर हुआ ये धमाका डरा देने वाला है. सोचिए अगर लिफ्ट बंद हो गई होती तो क्या होता. किसी को भी बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिलता. इस हादसे में किसी को भी और बड़ा नुकसान हो सकता था. गनीमत ये रही कि जिस वक्त गुब्बारों में ब्लास्ट हुआ, लिफ्ट खुली हुई थी और सभी लोग तुरंत बाहर निकल गए. लेकिन फिर भी दो लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

गैसे वाले गुब्बारे कितने खतरनाक हैं, देख लें

गुब्बारे के गुच्छे को देख ऐसा लग रहा है कि सोसायटी में किसी बर्थडे पार्टी या फिर किसी और फंक्शन के लिए इनको ले जाया जा रहा था. लेकिन लिफ्ट ऊपर पहुंचने से पहले ही उसमें विस्फोट हो गया. इस घटना ने चिंता इसलिए भी बढ़ा दी है, क्यों कि अक्सर बच्चे गैस वाले गुब्बारों से खलते नजर आते हैं. ये गुब्बारे कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये जानने के लिए मुंबई की ये घटना काफी है. इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए गोरेगाव पुलिस ने गैस गुब्बारा विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now