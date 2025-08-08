सलमान से लेकर कपिल शर्मा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर कौन-कौन?

एक्टर सलमान खान और कॉमेडियन कपिल शर्मा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ( Lawrence Bishnoi gang ) के निशाने पर हैं. कपिल शर्मा के कनाडा में मौजूद कैफे (Kaps cafe) पर गुरुवार को फिर से 6 राउंड फायरिंग हुई. इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. साथ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बिश्नोई गैंग ने कपिल शर्मा को बड़ी चेतावनी दी है. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि अगर कपिल शर्मा ने अब भी कॉल इग्नोर किया तो ये लोग मुंबई में स्थित कपिल शर्मा के ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं.

Gangster Goldy Dhillon, associated with Lawrence Bishnoi gang claimed responsibility



"We called him, but he did not answer the call.. If he still does not respond, we will take further action in Mumbai soon...," Goldy stated in SM post #Canada #KapilSharma https://t.co/jw8XVWlOje pic.twitter.com/P8Sl38AS2D — Ishani K (@IshaniKrishnaa) August 7, 2025

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर कई और नाम

ऐसा नहीं है कि सलमान खान और कपिल शर्मा ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं, देश और दुनिया में मौजूद कई लोगों को लॉरेंस बिश्नोई अपने निशाने पर ले चुका है. आपको बताते हैं कि कौन-कौन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है.

एक्टर सलमान खान के साथ कॉमेडियन कपिल शर्मा

अमेरिका में सिख फ़ॉर जस्टिस का प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और D कंपनी के बडे मोहरे जो खासकर दुबई पाकिस्तान मौजूद है

कनाडा में बैठा आतंकी अर्श डल्ला

अमेरिका में मौजूद हिमाशु भाऊ का बेहद करीबी साहिल

ऑस्ट्रेलिया में बैठा मुसेवाला का मैनेजर शगुनप्रीत

आर्मेनिया में बैठा गैंगस्टर लकी पटियाल

गुरुग्राम की जेल में बंद कौशल चौधरी

पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवनपुरिया

लॉरेंस गैंग में मौजूद बड़े शूटर्स

लॉरेंस की क्राइम कंपनी में कई बड़े शूटर्स मौजूद हैं, जो इस काम में उसकी मदद करते हैं. रिपोर्ट है कि साल 2025 में इन्हें कई बड़े टारगेट दिए गए हैं. लिस्ट में जग्गा धुरकोट, वीरेन्द्र चारण, अमरजीत बिश्नोई, नोनी राणा, महेंद्र सहाडन, राहुल रिदाऊ, महेंद्र मेघवंशी जैसे बड़े शूटर्स मौजूद हैं.