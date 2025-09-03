पुर्तगाल में भारत के गैंगस्टरों के बीच पहली बार गैंगवॉर, लॉरेंस के गुर्गों की धायं-धायं

लारेंस गैंग से जुड़े रणदीप मालिक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दावा किया कि उसने राइवल गैंग के रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर फायरिंग करवाई है. रणदीप मालिक की तरफ से फायरिंग का एक वीडियो भी जारी किया गया है. हालांकि एनडीटीवी उसके दावे की पुष्टि नहीं करता. पुर्तगाल पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है.

सोशल मीडिया पर क्‍या लिखा

सोशल मीडिया पोस्ट जो पोस्‍ट आई उसमें लिखा है, 'जय श्री राम, सत श्री अकाल … राम राम सभी भाइयों को आज जो (वर्क सप्लाई) ओडिवेलस, लिस्बन पुर्तगाल में फायरिंग हुई है, वह मैंने रणदीप मलिक और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है. रॉमी और प्रिंस जो पुर्तगाल में बैठकर 2 नंबर का काम कर रहे हैं,वो अपना काम बंद कर दें. और जिसको हमने कॉल की है, वो दुनिया में कहीं भी हो,अगर कॉल इग्नोर की तो सीधे गोली ही आएगी.'

इसमें आगे लिखा है-



RIP अंकित भादू शेरेवाला

जितेन्द्र गोगी मान ग्रुप

गोल्डी ढिल्लों

काला राणा

आरजू बिश्नोई

शुभम लोंकार

साहिल दुहान हिसार

कौन है रणदीप मलिक

रणदीप मलिक राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का वांटेड है. वहीं जिन पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की रोमी और प्रिंस वो दोनों ही ड्रग माफिया बताए जा रहे हैं. रणदीप मलिक हरियाणा का रहने वाला है. गुड़गांव के एक बार के बाहर और चंडीगढ़ में बादशाह के रेस्तरां में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें रणदीप मलिक का ही नाम आया था.

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग

लॉरेस विश्नोई और उसका अलायंस गैंग साल 2024 और 2025 में विदेशी धरती पर गैंगवॉर जैसी बड़ी वारदात कर चुका है. हाल ही में कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुई दो बार फायरिंग भी इसमें शामिल है. कनाडा में विरोधी गैंग के सोनू चिट्ठा की हत्या, फिर कनाडा में ही 2024 में आतंकी सुक्खा दूनी की हत्या हुई. निज्जर हत्याकांड का आरोप उस समय कनाडा पुलिस और सरकार ने विश्नोई गैंग पर ही लगाया था.

इसके अलावा पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग की घटना, पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग और आगजनी के साथ ही कनाडा में गोल्ड कारोबारी के बंगले पर फायरिंग भी हो चुकी है. वहीं लॉरेंस गैंग ने ही अमेरिका के केलिफोर्निया मे एक ड्रग माफिया सुनील यादव की हत्या की. इसकी जिम्मेदारी लॉरेस गैंग के साथ रोहित गोदारा गैंग ने भी ली थी.

