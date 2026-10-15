लाहौल स्पीति में बर्फबारी से बदली तस्वीर, सफेद चादर में ढकी पूरी घाटी; पर्यटक खुश, सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ी

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली और पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई. सुबह से शुरू हुई बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है. अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल, सिस्सू और कोकसर सहित कई इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. बर्फबारी के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली-लेह मार्ग सामान्य वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है. वहीं पर्यटन कारोबारी खुश हैं, लेकिन सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है.

तापमान में भारी गिरावट दर्ज

लाहौल स्पीति में सीजन की ताजा बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है. पहाड़, सड़कें और खुले मैदान बर्फ की मोटी परत से ढक गए हैं. सुबह से हो रही लगातार बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है.

बर्फबारी से पर्यटक खुश

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वाहनों की लंबी कतारें दिखीं

बर्फबारी के चलते अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल क्षेत्र में भी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. कई पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए घाटी का रुख कर रहे हैं, जिससे पर्यटन गतिविधियों में भी रौनक बढ़ती दिखाई दे रही है. हालांकि मौसम के बिगड़ते हालातों के चलते प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं. सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली-लेह मार्ग को सामान्य वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है. वर्तमान में केवल फोर-व्हील-ड्राइव (4x4) वाहनों को ही आवश्यक सावधानियों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है.

पुल पर जाम, वाहनों की कतार

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दुर्घटना का खतरा बढ़ा : पुलिस

पुलिस उपाधीक्षक केलांग डी. शर्मा ने बताया कि लद्दाख तथा लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है. खराब मौसम को देखते हुए शिंकुला पास, बारालाचा पास और कुंजुम टॉप को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है. इसके अलावा सिस्सू, कोकसर और अटल टनल के आसपास के क्षेत्रों में भी पर्याप्त बर्फबारी दर्ज की गई है.

पुलिस प्रशासन ने यह भी सलाह दी है कि यदि किसी आपात स्थिति में यात्रा करना जरूरी हो तो केवल उपयुक्त 4x4 वाहन का उपयोग किया जाए तथा वाहन में स्नो चेन अवश्य रखी जाए. साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.

पुलिस उपाधीक्षक ने पर्यटकों और आम लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की है. उनका कहना है कि लगातार बर्फबारी के कारण सड़कें फिसलनभरी हो गई हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है.

सेब किसानों की चिंता बढ़ी

एक ओर ताजा बर्फबारी ने पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, वहीं दूसरी ओर सेब कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है. बागवानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी बर्फबारी का दौर जारी रहता है तो सेब की फसल और उसके परिवहन पर असर पड़ सकता है. प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है. बर्फबारी से लाहौल-स्पीति घाटी एक बार फिर सर्दियों के रंग में रंग गई है.

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