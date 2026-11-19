केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की राजस्थान इकाई ने राजस्थान के कोटा स्थित हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर मारुति सुजुकी ब्रेजा कार के स्पेयर व्हील (स्टेपनी) में छिपाकर रखी गई 16.43 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की. इस प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त कर लिया गया.

झालावाड़ से जयपुर तक राजस्थान में पंजीकृत ब्रेजा कार में अफीम की एक बड़ी खेप की ढुलाई के संबंध में मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीएन की राजस्थान इकाई ने बुधवार की सुबह अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया. टीम ने संदिग्ध मार्ग पर रणनीतिक निगरानी रखी और वाहन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी. संदिग्ध कार की पहचान होने पर, अधिकारियों ने कोटा बाइपास के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर उसे और उसमें सवार दोनों लोगों को सफलतापूर्वक रोक लिया.

वाहन की गहन तलाशी के बाद कार के स्पेयर व्हील (स्टेपनी) के अंदर चालाकी से छिपाए गए 16.43 किलोग्राम अवैध अफीम के नौ पैकेट बरामद किए गए. जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद प्रतिबंधित सामग्री और वाहन को जब्त कर लिया गया और दोनों सवारों को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया.

जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान के स्रोत का पता लगाने और इसकी खरीद, परिवहन और वितरण में शामिल लोगों और संगठित नेटवर्क की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है. मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के व्यापक संबंधों का पता लगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं.

अवैध मादक पदार्थों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सीबीएन न केवल अवैध दवाओं को जब्त करने के लिए बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल तस्करी नेटवर्क और गिरोहों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए भी प्रतिबद्ध है. नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के अंतर्गत इस प्रकार की खुफिया जानकारी पर आधारित प्रवर्तन कार्रवाइयां जारी रहेंगी. कैलेंडर वर्ष 2026 में सीबीएन की सभी इकाइयों ने अक्टूबर 2026 तक 62 मामलों में लगभग 432 किलोग्राम अफीम जब्त की और 74 संदिग्धों को गिरफ्तार किया.

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