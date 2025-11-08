कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर, बाकी की घेराबंदी

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है. सेना ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया गया. आशंका है कि अभी इलाके में और भी आतंकी छुपे है इसलिए फिलहाल सेना का आतंकवादियों के खिलाफ ओपेरशन जारी है.

सेना के मुताबिक, पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा के पास जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी . इस पर सेना ने उनको चुनौती दी. इसी दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई की और संपर्क बनते ही दो आतंकियों को ढेर कर दिया.

श्रीनगर स्थित सेना के चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया की भारतीय सेना को शुक्रवार को एलओसी पार से घुसपैठ के प्रयास के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी. इस इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया. ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को घेरा गया और हुई गोलीबारी में दो आतंकी मारे गए. मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है.

इलाके में तलाशी अभियान जारी है. सेना ने कहा कि ऑपरेशन अभी प्रगति पर है और विस्तृत जानकारी शीघ्र साझा की जाएगी.