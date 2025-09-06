विज्ञापन
कांग्रेस के 'बिहार, बीड़ी' वाले विवादित पोस्ट के पीछे था यह शख्स, पार्टी ने लिया अब बड़ा फैसला

बिहार-बीड़ी विवाद के बीच केरल कांग्रेस ने अपने आईटी सेल के हेड को पद से हटा दिया है. साथ ही केरल कांग्रेस की पूरी सोशल मीडिया टीम को चेंज करने का फैसला लिया है.

कांग्रेस के 'बिहार, बीड़ी' वाले विवादित पोस्ट के पीछे था यह शख्स, पार्टी ने लिया अब बड़ा फैसला
बिहार-बीड़ी वाली पोस्ट के कारण वीटी बलराम को आईटी सेल हेड का पद छोड़ना पड़ा है.
  • केरल कांग्रेस द्वारा बिहार और बीड़ी के संबंध में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट से भारी सियासी बवाल मचा है.
  • केरल कांग्रेस ने विवाद के बाद सोशल मीडिया प्रमुख वी.टी. बलराम को पद से हटाने का फैसला लिया है.
  • वी.टी. बलराम केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं. वो दो बार के विधायक भी हैं.
Bihar–Bidi Row: कांग्रेस की 'बिहार-बीड़ी पोस्ट' को लेकर सियासी बवाल मचा है. इस पोस्ट के सामने आते ही BJP-JDU के कई नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया. बात यहां तक पहुंची कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी RJD के नेता तेजस्वी यादव ने भी माफी मांगने की मांग कर दी. बिहार कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ता भी इस पोस्ट से नाराज दिखे. विवाद बढ़ता देख केरल कांग्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था. लेकिन तब तक विवाद इतना बढ़ गया कि अब समेटे नहीं समेटा जा रहा. इस बीच अब केरल कांग्रेस ने इस पोस्ट से उपजे विवाद के बीच सोशल मीडिया प्रमुख वी.टी बलराम को पद से हटा दिया है. साथ ही केरल कांग्रेस की पूरी सोशल मीडिया टीम को फिर से बनाने की बात कही जा रही है.

केरल कांग्रेस की पोस्ट में क्या लिखा था, जो बना बवाल का कारण

मालूम हो कि केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से हुए इस दो लाइन के पोस्ट ने इतना बड़ा बवाल मचाया कि अब पूरी सोशल मीडिया टीम को चेंज करने की बात हो रही है. दरअसल इस पोस्ट में लिखा गया, "बीड़ी और बिहार दोनों 'B' से शुरू होते हैं. अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता."

ट्वीट के साथ GST रिफॉर्म का एक चार्ट भी था, जिसमें दिखाया गया है कि तंबाकू पर GST 28 पर्सेंट से बढ़ाकर 40 GST कर दिया गया है. सिगरेट-सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ाया है. वहीं बीड़ी पर GST 28 पर्सेंट से घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया गया है. कांग्रेस का यह पोस्ट सामने आते ही भाजपा-जदयू को बैठे-बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया. मुद्दा बिहारी अस्मिता का, मुद्दा बिहार के अपमान का.

तेजस्वी ने कहा था- जरूर माफी मांगनी चाहिए

पटना में बिहार में कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से जब केरल कांग्रेस द्वारा बिहार और बीड़ी की तुलना करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हम पोस्ट देखे नहीं हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन बिहार को लेकर कोई आपत्तिजनक बातें कही है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए."

पोस्ट के कारण बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की किरकिरी

बिहार में चुनाव से पहले इस तरह के पोस्ट से कांग्रेस की छवि में बिगड़ती नजर आ रही है. इस बीच अब केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्रमुख वीटी बलराम को पद से हटाने का फैसला लिया है. माना जा रहा है कि सोशल मीडिया प्रमुख होने के नाते वीटी बलराम को इस विवाद का जिम्मेदार माना गया.

जानिए कौन है वीटी बलराम, बीड़ी-बिहार विवाद के बाद छोड़ा पद

वी.टी बलराम केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं. वो दो बार के विधायक भी है. फिलहाल वो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्रमुख थे. केरल कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को उन्हीं की टीम हैंडल करती है. ऐसे में बिहार-बीड़ी को लेकर किए गए पोस्ट ने उनकी साख पर बड़ा बट्टा लगा दिया है.

केपीसीसी ने अपनी सोशल मीडिया टीम का पुनर्गठन करने का भी फैसला किया है. वी.टी. बलराम पद छोड़ने के लिए कहे जाने से पहले केपीसीसी के डिजिटल मीडिया/सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख थे. वह केरल के थ्रीथला निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक भी रहे हैं.

यह भी पढ़ें - पहले गाली, अब बीड़ी... बिहार चुनाव से पहले क्या कांग्रेस ने एक और सेल्फ गोल कर लिया?

